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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۴۵

نقل و انتقالات لیگ دهم /

قرارداد "ادینهو" با مس کرمان تمدید شد/ یک برزیلی دیگر به مس پیوست

قرارداد "ادینهو" با مس کرمان تمدید شد/ یک برزیلی دیگر به مس پیوست

مهاجم برزیلی تیم مس کرمان پس از ثبت قراردادش در هیئت فوتبال این استان، به کشورش بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، "ادر لوسیانو ادینهو" مهاجم برزیلی تیم فوتبال مس کرمان پس از توافق نهایی با مسئولان این باشگاه، قراردادش را به مدت یک فصل دیگر با این تیم تمدید کرد و یکشنبه هم این قرارداد در هیئت فوتبال کرمان به ثبت رسید.

وی سپس با دریافت پیش قسط نخست قراردادش، برای دیدار با خانواده و انجام کارهای شخصی یکشنبه شب از تهران راهی برزیل شد و قرار است یک هفته دیگر به ایران بازگردد.

از سوی دیگر "له‌ آندره فرنادو دیاز" مدافع برزیلی که پیشینه حضور در تیم‌های ویکتوریا، اینترناسیونال و سائوپائولوی برزیل را دارد، پس از توافق با مسئولان باشگاه مس کرمان، با عقد قراردادی یکساله به این تیم کرمانی پیوست.

پیش از وی ارشاد یوسفی از تیم صبای قم و نبی الله باقری‌ها از تیم پرسپولیس با مس کرمان قرارداد بسته بودند. ضمن اینکه حمید سیفی، فرزاد حسین خانی، قاسم دهنوی و فراز فاطمی هم قراردادشان را با تیم مس تمدید کردند.

کد مطلب 1100812

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