درخشش کشتی گیران ملی پوش مازنی در رقابتهای جوانان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز این مسابقات هر سه کشتی گیر مازندرانی صاحب مدال شدند.

مهران نصیری در وزن 60 کیلوگرم، محمد یوسفی در 66 کیلوگرم موفق به دو نشان طلا و مرتضی رضایی قلعه نیز در وزن 84 کیلوگرم به نشان نقره دست یافت.

در اولین روز این رقابت ها نیز حامد اسدی ملی پوش مازندرانی وزن 120 کیلوگرم به نشان طلا رسید.

مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان آسیا که به میزبانی چین برگزار شد تیم ملی کشتی آزاد کشورمان با شش نشان طلا، یک نقره و یک برنز و با 77 امتیاز قهرمان شد.

تیم های قزاقستان و کره جنوبی به ترتیب با 64 و 53 امتیاز دوم و سوم شدند.

رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جوانان آسیا روز دوشنبه در چین به کار خود پایان داد.