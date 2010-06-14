  1. استانها
  2. مازندران
۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۵۶

درخشش کشتی گیران ملی پوش مازنی در رقابتهای جوانان آسیا

ساری - خبرگزاری مهر: رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جوانان آسیا با درخشش کشتی گیران ملی پوش مازندرانی در چین به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز این مسابقات هر سه کشتی گیر مازندرانی صاحب مدال شدند.

مهران نصیری در وزن 60 کیلوگرم، محمد یوسفی در 66 کیلوگرم موفق به دو نشان طلا و مرتضی رضایی قلعه نیز در وزن 84 کیلوگرم به نشان نقره دست یافت.
 
در اولین روز این رقابت ها نیز حامد اسدی ملی پوش مازندرانی وزن 120 کیلوگرم به نشان طلا رسید.
 
مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان آسیا که به میزبانی چین برگزار شد تیم ملی کشتی آزاد کشورمان با شش نشان طلا، یک نقره و یک برنز و با 77 امتیاز قهرمان شد.
 
تیم های قزاقستان و کره جنوبی به ترتیب با 64 و 53 امتیاز دوم و سوم شدند.
 
رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جوانان آسیا روز دوشنبه در چین به کار خود پایان داد.
کد مطلب 1100815

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها