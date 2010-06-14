مجلس و قوه قضاییه برای نظارت بر اجرای قوانین در دولت هماهنگ شوند

حجت الاسلام حسین اسلامی نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نامه نگاری رئیس جمهور با شورای نگهبان و عدم اجرای مصوبات مجلس از سوی دولت به بهانه ایرادات قانونی اظهار داشت: سخنگوی شورای نگهبان عین قانون را بیان کرده است.

وی افزود: وقتی در مجلس چیزی تصویب می شود حرف نهایی را در خصوص قانون مصوب مجلس را شورای نگهبان می زند و این شورا کانون اعتماد نظام است.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 تصریح کرد: در شورای نگهبان حقوق دانان و فقها در خصوص مصوبات مجلس دور هم جمع می شوند و اعمال نظر می کنند و ددیگاه شورای نگهبان در بیان قانون عین قانون اساسی است.

نماینده ساوه با بیان اینکه کمیسیون اصل 90، کمیسیون نظارتی مجلس است، عنوان کرد: یکی از وظایف ذاتی این کمیسیون، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات است و دیوان محاسبات نیز در بحث بودجه از طرف مجلس وظیفه نظارتی را عهده دار است.

اسلامی تصریح کرد: بر اساس اصل 90 قانون اساسی اگر کمیسیون در اجرای قانون انحراف و مشکلی مشاهده کند ، پیگیری ها و رسیدگی های لازم را قطعا از طریق مجلس شورای اسلامی صورت می دهد.

وی با بیان اینکه سازوکارها مشخص است، عنوان کرد: بحث نظارتی باید جدی گرفته شود.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 تاکید کرد: در بحث ضمانت های اجرای قوانین ، قوه قضائیه و مجموعه نظارتی باید هماهنگ تر عمل کند اگر قوه قضائیه هماهنگ تر عمل کند نظارت ها دقیق تر خواهد شد که هم اکنون در زمان آیت الله لاریجانی نظارتها شکل بهتری به خود گرفته است.