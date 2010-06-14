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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۲۰

مهرعلیزاده:

اتحاد حول محور ولایت رمز یکپارچگی پایدار امت اسلامی است

اتحاد حول محور ولایت رمز یکپارچگی پایدار امت اسلامی است

مهرعلیزاده اتحاد حول محور ولایت را رمز یکپارچگی پایدار امت اسلامی خواند و تاکید کرد که نخبگان نظام باید با تولای کامل به ولایت، مکر دشمن در ایجاد شبهه در همسانی مواضعشان با مواضع دوستداران و یاران دلسوز انقلاب و امام را افشا کنند و توطئه های دشمن را به خود او برگردانند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مهرعلیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل موسسه اندوخته شاهد که در جمع کارکنان این موسسه سخن می گفت تاکید کرد : اساس نظام جمهوری اسلامی بر پایه ولایت فقیه بنیان گذاشته شده است .

وی با اشاره به سوء استفاده دشمنان و مخالفان نظام که از بدو نهضت اسلامی همواره در صدد ضربه زدن به آرمانهای مقدس اسلامی مردم بوده و زخم خورده انقلاب و اسلامی هستند ، اضافه کرد: اکنون راه ملت مسلمان ایران روشن است و وظیفه آن سنگین، چرا که دشمنان اسلام این بار هم، همانند همیشه اختلافات و کدورت های داخلی را دستمایه تبلیغات و ابزار القاء و توسعه نارضایتی قرار داده و با سوءاستفاده از برخی اختلافات و اعتراضات در صدد آن برآمده اند که با سوار شدن بر موج برخی اتفاقات، زهر کینه خود را بر پیکر جمهوری اسلامی و مردم دلیر کشورمان فرو ریخته و به خیال باطل خود بار دیگر اراده خود را بر مقدرات این ملت مظلوم و در عین حال شجاع و با ایمان حاکم نمایند.

مهر علیزاده گفت : در این برهه حساس از تاریخ کشورمان همه نخبگان، اهل قلم و گروههای مرجع و الگوی جامعه باید بیشتر از هر زمان دیگری با مراقبت از رفتار، گفتار و کردار خود هم مردم بزرگ و عزیز ایران را در راهی که انتخاب نموده اند تشویق و ثابت قدم نمایند و هم دشمن غدار را از مکر و توطئه های پی در پی و ناجوانمردانه خود علیه این ملت بزرگ نومید سازند.

وی تاکید کرد : امروز باید سکوتها شکسته شود و همگی به فریادی بزرگ علیه دشمنان مردم این مرز و بوم تبدیل شود. امروز باید مرز بین حق و باطل صریح تر و روشنتر از همیشه عیان و آشکار گردد.

وی با بیان اینکه در نظام ولایی، فصل الخطاب رهبری است افزود : امروز همه ملت ایران بر شعور بالای سیاسی، فرهنگی و اعتقادی خود می بالند و اتحاد حول محور ولایت را رمز اتحاد و یکپارچگی پایدار امت اسلامی می دانند و اطمینان دارند با ایجاد چنین همدلی و همنوایی ، خدعه ها و دسیسه دشمنان این ملت بزرگ بی اثر خواهد بود.

مهر علیزاده  در پایان به اصل تولی و تبری در اسلام اشاره کرد  و آن را وظیفه هر مسلمان در جهت حفظ وحدت و یکپارچگی امت مسلمان و رمز پیروزی مسلمانان برشمرد و گفت : امروز با توجه به هجمه وسیع دشمنان انقلاب در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و تبلیغاتی باید دشمن را خلع سلاح نموده و همه ما به ویژه نخبگان و دلسوزان نظام با تولای کامل به ولایتی که امام عزیزمان شیرینی آن را بر کام جانمان ارزانی داشت، تبرای کامل از دشمنان رنگارنگ این مردم را اعلام نموده و به تاسی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، با طرد صریح دشمنان قسم خورده انقلاب، اسلام و مردم و افشای مکر انان در ایجاد شبهه در همسانی مواضعشان با مواضع دوستداران و یاران دلسوز اسلام، انقلاب ، امام و مردم توطئه های دشمن را به خود او برگردانده و به مثابه امتی واحد بر اعتلای اسلام، سرافرازی امت اسلامی و تعالی کشورمان همت گماریم.

کد مطلب 1100824

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