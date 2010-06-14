اتحاد حول محور ولایت رمز یکپارچگی پایدار امت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مهرعلیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل موسسه اندوخته شاهد که در جمع کارکنان این موسسه سخن می گفت تاکید کرد : اساس نظام جمهوری اسلامی بر پایه ولایت فقیه بنیان گذاشته شده است .

وی با اشاره به سوء استفاده دشمنان و مخالفان نظام که از بدو نهضت اسلامی همواره در صدد ضربه زدن به آرمانهای مقدس اسلامی مردم بوده و زخم خورده انقلاب و اسلامی هستند ، اضافه کرد: اکنون راه ملت مسلمان ایران روشن است و وظیفه آن سنگین، چرا که دشمنان اسلام این بار هم، همانند همیشه اختلافات و کدورت های داخلی را دستمایه تبلیغات و ابزار القاء و توسعه نارضایتی قرار داده و با سوءاستفاده از برخی اختلافات و اعتراضات در صدد آن برآمده اند که با سوار شدن بر موج برخی اتفاقات، زهر کینه خود را بر پیکر جمهوری اسلامی و مردم دلیر کشورمان فرو ریخته و به خیال باطل خود بار دیگر اراده خود را بر مقدرات این ملت مظلوم و در عین حال شجاع و با ایمان حاکم نمایند.

مهر علیزاده گفت : در این برهه حساس از تاریخ کشورمان همه نخبگان، اهل قلم و گروههای مرجع و الگوی جامعه باید بیشتر از هر زمان دیگری با مراقبت از رفتار، گفتار و کردار خود هم مردم بزرگ و عزیز ایران را در راهی که انتخاب نموده اند تشویق و ثابت قدم نمایند و هم دشمن غدار را از مکر و توطئه های پی در پی و ناجوانمردانه خود علیه این ملت بزرگ نومید سازند.

وی تاکید کرد : امروز باید سکوتها شکسته شود و همگی به فریادی بزرگ علیه دشمنان مردم این مرز و بوم تبدیل شود. امروز باید مرز بین حق و باطل صریح تر و روشنتر از همیشه عیان و آشکار گردد.

وی با بیان اینکه در نظام ولایی، فصل الخطاب رهبری است افزود : امروز همه ملت ایران بر شعور بالای سیاسی، فرهنگی و اعتقادی خود می بالند و اتحاد حول محور ولایت را رمز اتحاد و یکپارچگی پایدار امت اسلامی می دانند و اطمینان دارند با ایجاد چنین همدلی و همنوایی ، خدعه ها و دسیسه دشمنان این ملت بزرگ بی اثر خواهد بود.

مهر علیزاده در پایان به اصل تولی و تبری در اسلام اشاره کرد و آن را وظیفه هر مسلمان در جهت حفظ وحدت و یکپارچگی امت مسلمان و رمز پیروزی مسلمانان برشمرد و گفت : امروز با توجه به هجمه وسیع دشمنان انقلاب در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و تبلیغاتی باید دشمن را خلع سلاح نموده و همه ما به ویژه نخبگان و دلسوزان نظام با تولای کامل به ولایتی که امام عزیزمان شیرینی آن را بر کام جانمان ارزانی داشت، تبرای کامل از دشمنان رنگارنگ این مردم را اعلام نموده و به تاسی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، با طرد صریح دشمنان قسم خورده انقلاب، اسلام و مردم و افشای مکر انان در ایجاد شبهه در همسانی مواضعشان با مواضع دوستداران و یاران دلسوز اسلام، انقلاب ، امام و مردم توطئه های دشمن را به خود او برگردانده و به مثابه امتی واحد بر اعتلای اسلام، سرافرازی امت اسلامی و تعالی کشورمان همت گماریم.