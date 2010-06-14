به گزارش خبرگزاری مهر، جام جهانی در زمستان نیمکره جنوبی، جام جهانی در ارتفاعات شهرهایی که از سطح دریا بسیار بالاترند و یک جام جهانی با توپی که اعصاب بازیکن و تماشاگر را به هم می ریزد.

این توپ چالش برانگیز که این روزها دیگر صدای همه را درآورده است "جابولانی" نام دارد که در زبان "ایزیزولو" (یکی از 11 زبان رایج در آفریقای جنوبی) به معنی "جشن گرفتن" است. این یازدهمین توپی است که آدیداس برای جام جهانی تولید کرده است. به همین دلیل 11 رنگ در ایجاد آن مورد استفاده قرار گرفته و 11 بازیکن فوتبال در هر تیم باید از 11 ژوئن تا 11 ژوییه از آن استفاده کنند آن هم در کشوری که در آن 11 قبیله ساکن هستند و به 11 زبان رسمی صحبت می کنند.

هرچند نباید تلاش های ایده پرداز و سازنده این توپ را نادیده گرفت اما به نظر می رسد که از نظر حرفه ای، بازاریابی و نوآوری در مورد این توپ اغراق زیادی شده است و شاید به همین دلیل است که جان لوئیجی بوفن و سایر لاجوردی ها که امشب در اولین دیدار خود در جام جهانی 2010 باید به مبارزه با پارگوئه بروند بیش حد هیجان زده اند.

بوفون در این خصوص اظهار داشت: "نسبت به ارتفاع هزار و 600 متری ژوهانسبورگ از سطح دریا، کیپ تاون تقریبا در سطح دریا است و بنابراین توپ مستقیم می رود، اما وقتی آن را از 40 متری شوت می زنم خیزهای این توپ را حس می کنم. من وقتی که باید این حرف را می گفتم گفتم... ."

حرف های مربوط به عملکرد بد این توپ تا آنجا زیاد شده است که "دنی جوردان"، رئیس کمیته سازمان دهنده جام جهانی را وادار به اظهار نظر کرد. وی در این خصوص گفت: "اگر یکی از 32 تیمی که اینجا هستند اعتراضی داشته باشد مثل آن چیزی که در مورد این توپ اتفاق افتاده، درست این است که آن را رسما انعکاس دهد و اگر جز این است بهتر است که از اعتراض خود صرفنظر کند."

هرچند به نظر می رسد این توپ فناورانه جدید آدیداس اشکالات زیادی داشته باشد با وجود این نباید تمام تقصیرها را برای مثال در اشتباه رابرت گرین روی شوت کلینت دمپسی در بازی آمریکا و انگلیس به گردن آن انداخت، چراکه دربازه بان پس از آنکه توپ را با دست گرفت آن را با بدنش نگه نداشت.

همچنین در مورد رفتار "فوزی کائوچی" دروازه بان الجزایری روی شوت "کورن" اسلونیایی این توپ را نباید سرزنش کرد.

به هرحال 8 بازی که از آغاز بازی های جام جهانی تاکنون انجام شده نشان می دهد که این توپ به جای آنکه به جایی برود که بازیکن می خواهد آن را بفرستد به همانجایی می رود که خودش می خواهد برود به طوری که با این توپ های هزاره سومی نسبت به توپ های قدیمی، حمله کنندگان برای شوت های از راه دور با سختی بیشتری روبه رو هستند.

درحقیقت این توپ با سرعت بسیار بالایی حرکت می کند و به دلیل ارتفاع زیاد شهرهای محل برگزاری مسابقات، نشان دادن یک شوت زیبا بسیار دشوار می شود.

همچنین این توپ می تواند مشکلاتی جدی برای بازیکنان ایجاد کند و برای مثال بازیکن باید با قدرت بیشتری به توپ ضربه بزند.