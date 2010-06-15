افزایش 20درصدی اهداکنندگان مستمر خون در استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، میر محمد علی حسینی پیش از ظهر دو شنبه در مراسم راهپیمایی جوانان هلال احمر به مناسبت روز جهانی اهدا خون اظهار داشت: تعداد اهدا کنندگان خون مستمر در استان نسبت به دوره مشابه سال 87 ، 20 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه بهترین خون برای استفاده برای بیماران، خون اهداکنندگان خون مستمر است بیان داشت: تعداد اهدا کنندگان خون مستمر در استان نه هزار و 991 نفر است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود 21 هزار و 500 نفر برای اهدا خون به سازمان مراجعه کرده اند، تصریح کرد: میزان خونگیری صورت گرفته در سال گذشته در استان 20 هزار و 670 واحد گلبول قرمز متراکم بوده است.

حسینی یاد آور شد: تهیه گلبول قرمز در استان نه درصد و خونگیری هشت درصد نسبت به سال 87 رشد داشته است.

