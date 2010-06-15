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۲۵ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۰۹

افزایش 20درصدی اهداکنندگان مستمر خون در استان چهارمحال و بختیاری

افزایش 20درصدی اهداکنندگان مستمر خون در استان چهارمحال و بختیاری

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر سازمان انتقال خون استان چهار محال و بختیاری از افزایش 20 درصدی اهدا کنندگان خون در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، میر محمد علی حسینی پیش از ظهر دو شنبه در مراسم راهپیمایی جوانان هلال احمر به مناسبت روز جهانی اهدا خون اظهار داشت: تعداد اهدا کنندگان خون مستمر در استان نسبت به دوره مشابه سال 87 ، 20 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه بهترین خون برای استفاده برای بیماران، خون اهداکنندگان خون مستمر است بیان داشت:  تعداد اهدا کنندگان خون مستمر در استان نه هزار و 991 نفر است. 

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود 21 هزار و 500 نفر برای اهدا خون به سازمان مراجعه کرده اند، تصریح کرد: میزان خونگیری صورت گرفته در سال گذشته در استان 20 هزار و 670 واحد گلبول قرمز متراکم بوده است.

حسینی یاد آور شد: تهیه گلبول قرمز در استان نه درصد و خونگیری هشت درصد نسبت به سال 87 رشد داشته است. 
 

کد مطلب 1100834

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