مس در چارچوب سقف تعیین شده با بازیکنان قرارداد می بندد

ساسان موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: مس کرمان تاکنون درچارچوب سقف قراردادهای اعلام شده بازیکن جذب کرده است و از این به بعد نیز با همین چارچوب حرکت خواهد کرد.

وی افزود: امروز قرار دادهای داخلی اغلب بازیکنان مس کرمان به امضا رسید و متاسفانه از سوی چند بازیکنی که درحال مذاکره با باشگاه هستند جواب قاطعی داده نشده است.

موسوی خاطرنشان کرد: برغم اعلام سقف قرار دادها از سوی فدراسیون برخی بازیکنان با پیشنهاد ارقام نجومی به دلال بازیها بیشتر دامن می زنند.

سرپرست مس کرمان گفت: شفافیت قراردادها یکی از اولویت های کاری ما در مذاکرات است و کلیه مسائل مالی با باشگاه است.

وی درخصوص نیاز مس کرمان به جذب بازیکنان نیز گفت: یک مدافع یک هافبک میانی و یک فوروارد بازیکنان مورد نیاز تیم از سهمیه سوپرلیگی هستند که بزودی با بررسی بازکنان مورد نظر جذب می شوند.

موسوی در خصوص تمرینات مس کرمان نیز گفت: تمرینات تیم فوتبال مس کرمان فردا ساعت 18 و 30 دقیقه در زمین چمن دانشکده چمران با حضور صمد مرفاوی برگزار می شود.