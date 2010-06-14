دادستان شیراز آتش سوزیهای باغات را دنبال می کند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمد سیاوش پور در جلسه شورای پیشگیری از تخریب اراضی استان فارس بر حفظ باغات شیراز به خصوص باغ های قصر الدشت تاکید کرد و گفت : افراد سود جو با گمان اینکه تخریب باغها امکان تغییر کاربری را برای آنها فراهم می آورد نسبت به خشکاندن درختان اقدام می کنند.

وی با تاکید بر اینکه با هر گونه تخریب عمدی باغها برخورد خواهد شد ضمن اینکه این افراد اجازه تغییر کاربری را دریافت نخواهند کرد، ادامه داد: هرگونه تخریب باغات اعم از آتش زدن درختان و خشاکندن اشجار جرم بوده و با متخلفان برخورد قضایی صورت می گیرد و برای این افراد پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به فعالیت شورای پیشگیری از تخریب اراضی استان فارس، پیشینه تشکیل این شورا را از سال 85 خواند و گفت: این شورا بنا به سیاست قوه قضائیه در تمام حوزه های قضایی کشور در جهت حفظ حقوق بیت المال و اراضی تشکیل شده است.

سیاوش پور ضمن بیان اجرایی بودن مصوبات این شورا اظهار داشت: تصمیمات اتخاذ شده در این شورا نقش بسزایی در کاهش تخریب و تصرف اراضی ملی و کوتاه کردن دست متجاوزین به حقوق بیت المال داشته است.

وی ادامه داد: رویکرد قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است و راهکارهای اندیشیده شده در این شورا نیز بر همین اساس بوده و تلاش شده اراضی قبل از تصرف و تعرض افراد سود جو، حفظ و نگهداری شود.