به گزارش خبرنگارمهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا به منظور جلوگیری از بازیکنان صغر سنی و غیر مجاز در مسابقات رده های سنی نوجوانان و جوانان یکدوره کارگاه آموزشی را مهرماه جاری به میزبانی کشور ازبکستان برگزار خواهد کرد.

در این دوره رادیولوژیست های شرکت کننده با شیوه های تعیین سن واقعی بازیکنان از طریق MRI آشنا خواهند شد تا پس از بازگشت به کشورهای خود نسبت به کنترل تیم های فوتبال پایه اقدام کنند.

قرار است از سوی کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال یک پزشک رادیولوژیست برای شرکت در این دوره به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی شود.

مسابقات فوتبال نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا به میزبانی کشورهای ازبکستان و چین برگزار خواهد شد.