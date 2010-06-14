مهدی رجب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تایید این خبر اظهار داشت: پس از اینکه ظهر امروز دوشنبه با اصغر دلیلی مدیرعامل باشگاه ذوب آهن نشست بسیار خوبی داشتم، تصمیم گرفتم به این تیم بازگشته و به مدت 2 فصل دیگر برای ذوب آهن به میدان بروم.

حسین ماهینی از استقلال اهواز، سیدجلال رافخایی از ملوان و امید ابوالحسنی از پاس همدان پیش از رجب زاده با تیم ذوب آهن اصفهان قرارداد امضا کرده بودند.

محمدرضا خلعتبری، قاسم حدادی‌‎فر، ایگور کاسترو، اسماعیل فرهادی، علی احمدی، شهاب گردان نیز قبل از این قراردادشان را با تیم فوتبال ذوب آهن تمدید کرده بودند که قرار است تمام این بازیکنان با هماهنگی مسئولان و در یک روز با حضور در هیئت فوتبال استان اصفهان قراردادشان را بصورت رسمی ثبت کنند.