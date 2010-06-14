قرقیزستان میدان جدید رویارویی آمریکا و روسیه

خبرهای ارسالی از قرقیزستان حکایت از ادامه درگیریهای قومی در این کشور و افزایش شمار کشته ها به بیش از 200 نفر دارد.

در همین حال درخواست قرقیزستان از روسیه برای کمک به حل بحران این کشور سبب شده تا مسکو از این فرصت برای افزایش قدرت نظامی خود در آن استفاده و از حکومت انتقالی قرقیزها بخواهد تا برای بستن پایگاه ماناس اقدام کند.

تصویری از پایگاه ماناس

به گزارش مهر ، پایگاه ماناس در فرودگاه بیشکک قرار دارد و در دسامبر 2001 برای حمایت از عملیات ضد تروریستی آمریکا در افغانستان تاسیس شد، اما در تاریخ سوم فوریه "قربان بیگ باقی اف" رئیس جمهوری وقت قرقیزستان در پایان مذاکرات خود در مسکو اعلام کرد : دولت قرقیزستان تصمیم گرفته است تا این پایگاه را ببندد و در بهار سال جاری نیز پارلمان قرارداد با آمریکا را فسخ کرد و برای بستن این پایگاه 6 ماه مهلت داد، اما پس از رایزنیهای طولانی مدت قرقیزستان حضور نظامیان آمریکایی در پایگاه ماناس را تمدید کرد.

اما روسیه از این کار خرسند نبود و تمدید قرارداد نظامی قرقیزستان با آمریکا در دوره حکومت قبلی، مسکو را عصبانی کرده بود؛ به گونه ای که واکنش روسیه به سقوط حکومت "باقی اف" در قرقیزستان جالب توجه بود چرا که روسیه اولین بار بود که یک تغییر حکومت از راه اعتراضات خیابانی در یک کشور عضو شوروی سابق را خوب ارزیابی و از آن حمایت می کرد.

اما با روشن شدن شعله های بحران اخیر در قرقیزستان، روسیه بار دیگر فرصت آن را یافت تا این کشور را برای بستن پایگاه ماناس تحت فشار قرار دهد.

در همین رابطه خبرهایی مبنی بر اقدام قرقیزستان در وضع مالیات برای سوخت ارسالی به پایگاه ماناس و سپس انتتقال آن به افغانستان برای استفاده نیروهای ائتلاف منتشر شده است.

در همین رابطه چندی پیش روزنامه تاگس اشپیگل با اشاره به تغییر حکومت در قرقیزستان نوشته بود : در این میان روسیه از دیگر قدرتها سریعتر عمل کرده و بعد از سقوط حکومت قبلی در این کشور و روی کار آمدن رئیس حکومت موقت به عنوان اولین نفر تلفنی با وی صحبت کرد و وعده داد به زعم خود از کشور برادر حمایت خواهد کرد. دو روز بعد نیز وزیر امور خارجه آمریکا از حکومت موقت در قرقیزستان حمایت کرد.



به این ترتیب روسیه و آمریکا یک رقابت را برای اعمال نفوذ بیشتر در این کشور راهبردی و مهم آسیای مرکزی به راه انداخته اند.