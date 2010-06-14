محمود بهمنی در گفتگو با مهر با اشاره به اطلاعیه اخیر بانک مرکزی مبنی بر جلوگیری از ارائه خدمات بانکی به موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز که دستورالعملهای این بانک را اجرا نمی کنند، گفت: برنامه ساماندهی موسسات پولی از دو سال قبل آغاز شده که در این راستا، مجوزهای لازم نیز با همکاری دستگاههای ذیربط صادر شده است.

وی با اعلام اینکه بخش اعظمی از موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز برای دریافت مجوز رسمی از بانک مرکزی اقدام کرده اند، گفت: سال گذشته که آخرین فرصت برای گرفتن مجوز بود، شرایطی ایجاد کردیم که خیلی از موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز آمدند و مجوز لازم را گرفتند.

بهمنی توضیح داد: در یک مرحله 801 مجوز برای این موسسات و تعاونیهای مالی واعتباری صادر کردیم، ضمن اینکه فقط حدود 200 موسسه و تعاونی بودند که نتوانستند خود را با شرایط بانک مرکزی تطبیق دهند و اگر در فرصت تعیین شده اقدام نکنند، قطعا دستور می‌دهیم بساطشان را جمع کنند.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با تاکید مجدد بر اینکه " این تصمیم ما ( چیدن بساط موسسات و تعاونیهای مالی و اعتباری فاقد مجوز ) قطعی است"، اظهارداشت: تمام موسسات و تعاونیهای مالی و اعتباری باید مجوز لازم را برای ادامه فعالیت خود کسب کنند.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: از این پس نخواهیم گذاشت هیچ بانک، صندوق قرض الحسنه، موسسه و تعاونی مالی و اعتباری بدون مجوز فعالیت کنند.

خبرنگار مهر در ادامه پرسید آیا می توان فعالیت موسسات و تعاونیهای مالی و اعتباری فاقد مجوز که تاکنون بدون ممانعت خاصی فعالیت خود را دنبال می کردند، غیر قانونی دانست؟ که رئیس کل بانک مرکزی پاسخ داد: " نه، تاکنون فعالیت آنها غیر قانونی نبوده ولی کسی هم کاری با آنها نداشته است، اما حالا دیگر باید در چارچوب ضوابط تعیین شده فعالیت کنند، در غیر این صورت ، درب موسسه یا تعاونی مالی واعتباری خود را باید تخته کنند."

بهمنی همچنین با بیان اینکه رقابت باید در ارائه سرویس و خدمات بهتر به مردم ایجاد شود، تصریح کرد: باید شرایط به گونه‌ای شود که هر موسسه و تعاونی مالی و اعتباری که سرویس بهتری به مردم داد، بتواند رقیب بهتری باشد و بازار را بهتر در اختیار بگیرد.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد هیچ بانک و موسسه ای حق ندارد نرخ سود تسهیلات بالاتر از بسته پولی ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را اعمال کند، ضمن اینکه اگر هر موسسه ای اقدام به این کار کند، قطعا جلوی فعالیت آن را خواهیم گرفت.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پیش بینی شما به عنوان رئیس کل بانک مرکزی از تورمی که هدفمندسازی یارانه‌ها به دنبال خواهد داشت، چیست؟ گفت: الان نمی توانیم هیچ پیش بینی از آن داشته باشیم زیرا منتظر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هستیم.

بهمنی در پاسخ به اصرار خبرنگار مهر درباره تورم هدفمندی یارانه ها چنین گفت: "قطعا اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر نرخ تورم تاثیر زیادی خواهد گذاشت."