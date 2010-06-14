مهدی رجب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: پس از مذاکرات رضایت بخشی که با مسئولان باشگاه داشتم، امروز با عقد قرارداد داخلی به تیم فوتبال ذوب آهن پیوستم و واقعا احساس می کنم به خانه خودم بازگشته ام.

وی با بیان اینکه خیلی دوست داشت بار دیگر در تیم ذوب آهن بازی کند، اظهار داشت: پس از دوری 2-3 ساله، بار دیگر ان فرصت را بدست آوردم که با پیراهن ذوب آهن در مسابقات به میدان بروم و تمام تلاشم را به کار می بندم تا مهره تاثیرگذاری برای این تیم در فصل آینده باشم.

مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن اصفهانی در مورد جدایی از تیم مس کرمان تاکید کرد: هیچ قولی به مسئولان مس کرمان نداده بودم که قراردادم را با آنها تمدید خواهم کرد، به همین دلیل پس از دریافت پیشنهاد از تیم ذوب آهن، ترجیح دادم از مس جدا شده و به تیم ذوب آهن بپیوندم.

وی با بیان اینکه ذوب آهن از کادر مدیریت، کادرفنی و بازیکنان بسیار خوبی سود می برد، افزود: ذوب آهن سال آینده کار بسیار سختی را پیش رو دارد و باید در چهار جبهه و در مسابقات داخلی و بین المللی به میدان بجنگد و همه برای موفقیت در این رقابت‌ها تلاش خواهند کرد. البته با توجه به توانایی‌هایی که این تیم دارد، رسیدن به عنوان قهرمانی در آسیا و لیگ برتر دور از دسترس نخواهد بود.

رجب زاده در پایان گفت: ذوب آهن در دو دوره گذشته لیگ برتر هم شایسته قهرمانی بود اما در نهایت به عنوان نایب قهرمانی دست یافت ولی امسال با توجه به حمایت مدیر عامل، دانش بالای فنی ابراهیم زاده و کادر فنی و بازیکنانی که اختیار دارد، توان قهرمانی در لیگ برتر را هم دارد.