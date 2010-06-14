شاخص کل بورس رکورد زد

به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین روز معاملات این هفته 547 میلیون سهم در 10 هزار و 876 بار معامله به ارزش یکهزار و 405 میلیارد و 483 میلیون ریال در تالارهای بورس اوراق بهادار داد و ستد‌ شد که از نظر حجم و ارزش به ترتیب 451 میلیون سهم و یکهزار و 120 میلیون ریال افزایش را نشان می‌دهد.

ارزش بازار سهام در روز دوشنبه به 716 هزار و 39 میلیارد ریال رسید که نسبت به روز یکشنبه رشد 2هزار و 726 میلیارد ریالی ثبت کرد.

در پایان معاملات امروز امسال شاخص کل بورس با 108 واحد افزایش نسبت به دیروز ، عدد 14 هزار و 288 واحد را نشان می دهد. در عین حال، شاخص آزاد شناور به 17 هزار و 834 واحد رسید که نسبت به روز یکشنبه 23 خردادماه امسال 148 واحد افزایش داشته است.



شاخص بازار اول هم امروز عدد 11 هزار و 749 واحد را نشان می دهد که این رقم نسبت به دیروز 72 واحد رشد دارد.

براساس این گزارش در معاملات بازار دوم ، شاخص این بازار با افزایش 287 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 20 هزار و 423 واحد توقف کرد.



همچنین شاخص صنعت با رشد 90 واحدی نسبت به روز ‌یکشنبه در عدد 10 هزار و 975 واحد متوقف شد، این در حالی است که در پایان مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 50 شرکت برتر با رشد 7 واحدی به عدد 625 واحد رسید.