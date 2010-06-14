افزایش بودجه فرهنگی نقطه عطفی در آموزش و پرورش خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، احمد فتحی بعداز ظهر دوشنبه در جمع فرهنگیان استان کرمان با اشاره به مصوبات فرهنگی دور سوم سفر رئیس جمهوری به استان کرمان، گفت: این مصوبات، نقطه عطفی برای فرهنگ، تعلیم و تربیت این استان بود.

فتحی افزود: این مصوبات بسیاری از فرصت های ورزشی استان را در اختیار فرهنگیان و دانش آموزان، قرار داده است.

وی با اشاره به اهمیت برنامه ریزیهای کارشناسی شده به منظور پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان، اظهار داشت: فرصت های علمی، آموزشی، تربیتی و ورزشی نیز باید در پایگاه های اوقات فراغت دانش آموزان به صورت ویژه و کارشناسی شده، برنامه ریزی شود.

مدیرکل آموزش و پرورش کرمان، با تأکید بر استفاده از ظرفیتهای آموزش و پرورش به منظور ساماندهی نیروی انسانی گفت: نیروهای این نهاد نیز به صورت کارمعین بکارگیری خواهند شد.

فتحی از ضمیمه شدن مراکز پیش دانشگاهی در مدارس خبر داد و افزود: در سال تحصیلی آینده مرکز پیش دانشگاهی مستقل در آموزش و پرورش وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به ایجاد ۴۰۰ مجتمع آموزشی در استان کرمان، بر انجام آزمون "ICDL" در مدارس شبانه روزی و خاص استان تأکید کرد.