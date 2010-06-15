حلقه ای تنگ بر گلوی دولت عبری/ تاریخ سه دوره ای تحریم صهیونیستها در جهان

در این پروتکل های دانشوران صهیون که حدود 50 سال قبل از تاسیس رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین با ابتکار تئودور هرتزل شکل گرفت، بر تصرف بنیاد ها و عوامل اصلی مولد ثروت و درآمد چون زمین ، سرمایه ، پول ، طلا ، نیروی انسانی ماهر، اطلاعات و تکنولوژی تاکید جدی شده است و در این مسیر عوامل سیطره جهانی صهیونیسم را سیطره بر نظام پولی، نظام گردش مالی، احتکار رشته های صنعتی ، نظام اطلاعات و رسانه ها ، کلیه موسسات و در نهایت تملیک زمین با انواع کاربری دانسته است.



در کنار این نقشه راه برای استحکام هسته مقاومت اقتصاد یهودی مسیری نیز جهت استضعاف نظام های غیر یهود تعیین شده است که در آن رواج فقر ، ایجاد بحران اقتصادی و افزایش بدهی های نهادهای غیر صهیونیست از جمله راهبرد های این استراتژی به شمار می رود .نکته قابل توجه اینکه برای تحقق این منظور روش هایی همچون غصب ، ایجاد انحصار ، سفته بازی ، انحصار خبری و ایجاد بحران و بی ثباتی سیاسی در جای جای جهان نیز مجاز شناخته شده است.



با این پیش زمینه فکری است که رژیمی نامشروع با حمایت امریکا و انگلیس پا به عرصه وجود گذاشته و خود را به جامعه جهانی تحمیل می کند. ولی چنین نظامی بی شک فاقد ریشه های قوام و دوام بوده و به همین دلیل همواره بر قدرت ها تکیه دارد. صهیونیست ها به رغم شهرت در دارا بودن پول و سرمایه به کمک های مستقیم و غیر مستقیم آمریکا بطور مداوم متکی هستند و بنا بر آمار ارائه شده از سوی یک مشاور کاخ سفید از سال 1973 تا سال 2004 ، 16 تریلیون دلار برای امریکا هزینه داشته اند.

کمک های لاینقطع آمریکا به رژیم صهیونیستی در اشکال مختلف از جمله کمک های مستقیم تحت عنوان وام های بلا عوض و کمک های انسان دوستانه است .کمک های غیر مستقیم این کشور به صهیونیست ها نیز اشکال مختلف داشته و از کمک های یهودیان مقیم امریکا تحت عناوین مختلفی از سوی انجمن های یهودی گرفته تا عدم دریافت عوارض از کالاهای صادراتی صهیونیست ها به امریکا را شامل می شود.



اقتصاد رژیم صهیونیسم



اقتصاد صهیونیسم جهانی اما با تمامی این کمک ها و با یاری گرفتن از ایده های غیر اخلاقی منشور دانشوران در سراشیبی سقوط قرار داشته و شاید با اندک فشاری مجبور به تسلیم شود. با بررسی اقتصاد این رژیم و نگاهی به پارامتر های اقتصادی آن درمی یابیم که تمامی شاخص ها ازجمله تولید نا خالص داخلی ، تشکیل سرمایه ثابت ، نرخ بیکاری ، شاخص قیمت مصرفی و نرخ بهره حاکی از وخامت روز افزون اقتصاد این رژیم دارد برای مثال نرخ بیکاری در این دولت از حدود 7 درصد در سال 1996 به بیش از 11 درصد در سال 2003 رسیده است و این آمار تا به امروز با نوساناتی روند فزاینده به خود گرفته است. یا در زمینه تولید نا خالص داخلی از 1996 که حدود 7/4 درصد بوده به حدود نیم درصد در سال 2003 رسیده است.



شاخص های دیگر از جمله تراز تجاری ، حساب جاری و سرمایه و مالی و همچنین درآمد عوامل نیز وضعیت مشابه نسبت به دیگر شاخص ها را داشته و همگی از وخامت اوضاع اقتصادی این رژیم حکایت دارد ولی آنچه که مشخص است با حمایت های مالی آژانس های یهودی و امریکا و همچنین قدرت های اقتصادی نباید چنین اتفاقی برای این رژیم رخ می داد زیرا تمامی کسری این رژیم از خارج پوشش داده شده و به همین لحاظ اتفاق کنونی از نظر علم اقتصاد قابل تبیین نیست.





واقعیت این است که عوامل اقتصادی و تزریق کمک های همه جانبه نمی تواند کلبد نحیف و بی ریشه این رژیم را تقویت کند زیرا تند بادی نه چندان سخت به سادگی موجودیت آن را تهدید کرده و ریشه ادامه بحران اقتصادی صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی سیاسی است. برای مثال انتفاضه سال 2002 حدود 5 میلیارد شیکل برای این رژیم هزینه داشت که معادل حدود 25 درصد تولید نا خالص داخلی آن بود و یا عواقب شکست این رژیم در جنگ ها 22 روزه و 33 روزه موج گسترده ای از بی اعتمادی را در میان سرمایه گذاران در سرزمین ها اشغالی به دنبال داشته و مقادیر زیادی از سرمایه ها از آن گریخته است.



تحریم رژیم صهیونیستی و ابعاد آن



حال با این شرایط به نظر می رسد که تحریم این رژیم غاصب یکی از موثر ترین راه کارهای فشار بر صهیونیسیم بوده و چنانچه عزم مسلمانان و آزادی خواهان جامعه جهانی برای این منظور جزم شود ترفند های اقتصادی دانشوران صهیونیست به نوعی به خودشان باز می گردد.



یکی از نقاط ضعف قابل توجه این رژیم تامین آب برای ساکنین یهودی و صهیونیست فلسطین اشغالی است. دولت عبری هم اکنون برای تامین آب مورد نیاز خود به اقداماتی مثل دستبرد به منابع آبی کشورهای همسایه و مناطق فلسطینیان زده و شاید بتوان با 4 راهبرد تحریم قراردادهای منطقه ای صادرات آب به این رژیم ،باز پس گیری ارتفاعات جولان و قطع کردن دست این رژیم از بخش مهمی از سرشاخه های حوضه آبریز رودخانه اردن و دریاچه طبریا ، اعمال حق حاکمیت کامل کشور اردن بر رودخانه اردن و در نهایت تاکید بر بهره گیری از انواع روش ها توسط فلسطینیان برای بهره برداری بیشتر از منابع آبی در کنترل این رژیم تنگنای جدی برای صهیونییست ها ایجاد کرد.



تحریم علیه رژیم صهیونیستی البته تجربه تاریخی نیز دارد و از سال 1945 تا سال 1991 که جنگ خلیج فارس بر پا شد، این موضوع ادامه داشت ولی از این سال و در پی حمایت ایالات متحده از کشور های عرب حوزه خلیج فارس در مقابل صدام ، رویکرد اعراب نسبت به رژیم صهیونیستی با فشار آمریکا تعدیل شد و آهسته آهسته روابط اقتصادی این دول با دولت عبری حسنه شد.



اما پیش از این تاریخ در سه دوره ابتدا رژیم صهیونیستی بعد شرکت های وابسته به این رژیم و سپس شرکت های حامی صهیونیسم جهانی در محاق تحریم اعراب فرو رفتند و از همین رو زیان های قابل توجهی به این رژیم وارد آمد. بر اساس آمار تنها از سال 1990 تا 1995 زیان ناشی از تحریم رژیم صهیونیستی و شرکت های حامی آن حدود 50 میلیارد دلار برآورد شده است .این درحالی است که سالیان پایانی این دوره پنج ساله روابط کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با رژیم صهیونیستی رو به بهبود گذاشته بود و کمتر دستورالعمل ابلاغی از سوی شورای اتحادیه عرب رعایت می شد.



شکست در جبهه دیگر



پس از گذرصهیونیست ها از خندق تحریم اعراب و با روی کار آمدن برخی از رهبران سابق این رژیم اقبال به این رژیم رو کرد و به سرعت میزان سرمایه گذاری در سرزمین های اشغالی افرایش یافت. اقتصاد این رژیم شکوفا شد و شهرک سازی دولت عبری رونق گرفت . در همین حال و در شرایطی که هیچ کس فکر نمی کرد رهبری مبارزه با صهیونیسم از دول عرب به یک حزب در لبنان منتقل شد و سید حسن نصر الله همچون ققنوسی از خاکستر دول عرب سازشکار برخاست.صهیونیست ها به یک باره متوجه دشمنی سرسخت در مناطق شمالی خود شده و به سیاق گذشته در صدد سرکوب آن بر آمدند.



صهیونیسم به زعم خود با دشمنی کوچک مواجه بود و از همین رو استراتژی ترور را درپیش گرفت ولی در این مسیر به غیر از ترور تنی چند از فرماندهان حزب الله چیزی عایدی نداشت. سپس قشون خود را با ساز و برگ نظامی عازم لبنان کرد تا این حزب را منهدم سازد غافل از این که همین اقدام زیر ساخت های انهدامش را مهیا می سازد. 33 روز از زمین و هوا به مناطقی که احتمال می داد سید حسن نصر الله در آنجا ساکن است، کرد و با این بهانه بسیاری از زیر ساخت های لبنان را به نابودی کشاند ولی در نهایت دست از پا درازتر شکست را در مقابل مقاومت مردم جنوب لبنان پذیرفت.



این شکست البته نقطه پایان نداشت و علاوه بر اینکه موشک های حزب الله سرمایه داران بسیاری را از سرزمین های اشغالی فراری داد ، ضربه مهلکی را نیز بر شخصیت بین المللی این رژیم زد. همین تحقیر صهیونیست ها یک سال بعد از جایی دیگر بیرون زده و این بار مردم مسلمان غزه در مقابل رژیم صهیونیستی قد علم کرده ومتعاقب پیروزی در انتخابات صاحب یک پیروزی ارزشمند درعرصه دفاع از این نوارشدند. آنها نیز در مقامت 22 روزه پیروزی قابل توجهی را کسب کرده و شکستی سخت را در عرصه های مختلف از جمله اقتصادی سیاسی و نظامی به دشمن چشاندند.



رژیم صهیونیستی حال درسراشیبی سقوط بوده و اعتماد بزرگترین حامی خود یعنی آمریکا را نیز ازدست داده است به گونه ای که حتی سردمداران این رژیم حاضر نشدند در اجلاسی که با اراده امریکا برای خلع سلاح هسته ای در واشنگتن برگزار شد ، دعوت ینگه دنیا را اجابت کنند.این تنگنای سیاسی بی شک با محاصره اقتصادی می تواند گلوی دولت عبری را به سختی به فشارد . باشد که دانشوران صهیونیست عقوبت تشکیل دولت بر اساس منشور جعلی خود را ببینند.