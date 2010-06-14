واکنش آمریکا به بیانیه تهران حرکت به سمت کیش و مات شدن بود

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه با رئیس مجلس ترکیه که در راس هیئتی از اعضای پارلمان این کشور و بنا به دعوت رئیس مجلس شورای اسلامی در تهران به سر می برد ، در هتل استقلال تهران دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با مروری به روابط دو کشور در حوزه های مختلف سیاسی- اقتصادی دوجانبه، همکاری های منطقه ای و همچنین روابط رو به توسعه پارلمان های دو کشور، به تشریح همکاری صمیمانه ایران، ترکیه و برزیل در چارچوب بیانیه تهران پرداخت و اقدام سه کشور در این زمینه را نمونه ای از یک رویکرد مبتنی بر همکاری برای حل مسائل دانست.

متکی با اشاره به اینکه آنکارا در موضوع بیانیه تهران ظرفیت و توانمندی دیپلماتیک خود را به نمایش گذاشت، پاسخ آمریکا به این اقدام تعاملی سه کشور را اقدامی ناپخته دانست که در صفحه شطرنج تحولات سیاسی بین المللی و رویکردهای مرتبط با آن یک گام آمریکا را به سمت کیش و مات شدن جلوتر خواهد برد.

وزیر امورخارجه در ادامه اقدام آمریکا در تقابل با بیانیه تهران را نشانه ای از حقانیت جمهوری اسلامی ایران در 30 سال گذشته در بی اعتمادی به سیاست های دولت آمریکا دانست که در حال حاضر برای افکار عمومی جهان آشکار شده است و گفت: در حالی که از ماهها قبل شخصا رئیس جمهور آمریکا از رئیس جمهور برزیل و نخست وزیر ترکیه خواستار نقش آفرینی برای تبادل سوخت شده بود اما فرصت پیش آمده را از دست داد و چهره واقعی سیاست های دولت آمریکا را در جهان به نمایش گذاشت.

متکی همچنین ضمن ابراز همدردی با مردم و دولت ترکیه در خصوص 9 شهید ناوگان غزه، رویکرد دوگانه شورای امنیت در مقابل 2 پرونده حمله کماندوهای رژیم صهیونیستی به ناوگان غزه از یکسو و موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر را اقدامی دانست که به جایگاه شورای امنیت لطمه وارد کرده است.

وی افزود: در مورد ناوگان غزه 9 نفر در آبهای بین المللی به شهادت رسیدند ولی شورای امنیت اقدامی علیه رژیم صهیونیستی انجام نمی دهد در حالی که در موضوع هسته ای ایران به رغم 20 گزارش آژانس انرژی هسته ای در زمینه عدم انحراف فعالیت های هسته ای ایران و همچنین 4500 نفر - روز بازرسی و هزاران صفحه اسناد ارائه شده و همکاری های گسترده جمهوری اسلامی ایران با آژانس، شورای امنیت مبادرت به صدور قطعنامه می کند و این آسیبی است که به اعتبار شورای امنیت وارد شده و اینک آشکارا افکار عمومی جهان نحوه برخورد با این دو پرونده را مشاهده می کنند.

رئیس مجلس ترکیه نیز در این دیدار با اشاره به روابط دو کشور همسایه و دارای فرهنگ مشترک بر لزوم حل و فصل مسائل منطقه توسط مردم منطقه و حل مشکلات در چارچوب ساز و کارهای دیپلماتیک و مبتنی بر گفتگو تاکید و بیانیه تهران را برخاسته از نگاه مبتنی بر بکارگیری دیپلماسی و گفتگو دانست و برخورد برخی کشورها با بیانیه مذکور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: برخوردهای انجام شده از اهمیت این بیانیه حکایت می کند و به همین دلیل ترکیه معتقد است این بیانیه هنوز روی میز است.

وی همچنین با اشاره به مشکلات موجود در فلسطین، عراق و افغانستان همکاری نمایندگان پارلمانهای منطقه برای رفع مشکلات و همچنین همکاری های هر چه بیشتر پارلمانهای ایران و ترکیه و همکاری های پارلمانی منطقه ای را مورد تاکید قرار داد.