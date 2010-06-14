"اسب و اصل" به بازار کتاب آمد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب حکایت شوریدگی زنی است پیچیده در مه لطیف روستایی و شکوه برباد رفته زندگیهای گذشته که با لطافت و ظرافت ذهن شاعرانه نویسنده روایت می‌شود.

داستان بلند "اسب و اصل" در پنج بخش نوشته شده است و در آن ابوالفتحی تغزل و احساس و عقل و جنون را درهم می‌آمیزد تا مخاطب را با حال و روز قهرمان داستانش همراه کند.

در این کتاب می‌خوانیم: زن نوشت سخت دل تنگم. غروب غم‌انگیزی است. بیکار، بی‌هدف، بلاتکلیف، بی‌شور و شوق زیستن. محکومیتی که متاسفانه سالهاست ادامه دارد و روز پایانش هم معلوم نیست. نه قدرت ایستادن هست، نه شهامت بند پاره کردن. در برهوتی بی‌کرانه ایستاده‌ام. حتی جرقه‌ای برای لحظه‌ای زده نمی‌شود و کورسوی چراغی هم نیست در این ظلمات بی‌پایان...

پرویز ابوالفتحی نویسنده و شاعر، پیشتر رمانهای "زمستان بلند بی‌ناقوس"، "لولی شوم" و "سنگ در آینه" را نگاشته است. همچنین دو مجموعه شعر با عنوانهای "سفری در وهم" و "صدف زندگی چه لطافتی داشت" از او به چاپ رسیده است.

کتاب "اسب و اصل" با شمارگان 1500 نسخه در 76 صفحه و به قیمت 1800 تومان منتشر شده است.

