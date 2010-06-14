اکوتوریسم در ایران متولی ندارد

محمدرضا تابش، در سمینار توسعه اکوتوریسم در ایران؛ چالش ها و راهکارها، که امروز 24 خرداد در مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار شد، گفت: کشور ایران از نظر منابع طبیعی بسیار غنی است اما متاسفانه درآمدی که از این راه بدست می آورد اندک است.



رئیس فراکسیون توسعه پایدار و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از مجموعه تعداد اندک گردشگران ورودی به کشور تنها 2/2 درصد طبیعت گرد هستند چرا که هنوز هم عمده ترین مشکلات ما در گردشگری ایران، دغدغه های سیاسی و ذهنیت منفی کشورها درباره ایران است. بنابراین لازم است برای مشخص کردن جایگاه گردشگری در نظام اقتصادی تلاش کنیم.



وی تصریح کرد: باید تخریب محیط زیست در ایران به حداقل برسد و افکار عمومی را تهییج کنیم تا از آثار مخرب لطمه زدن به محیط زیست آگاه شوند. در آن زمان می توان در مجلس شورای اسلامی نیز قوانینی در این ارتباط تصویب و حتی برای آن جریمه صادر کرد.

ایران در حفظ محیط زیست با چالش رو به روست



معصومه ابتکار، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران نیز در ادامه این سمینار تصریح کرد: ایران در حفظ محیط زیست با چالش رو به روست. آمارها نشان می دهد که محیط زیست وضعیت خوبی در ایران ندارد. دستگاههای اجرایی نیز برنامه ریزی مناسبی برای آن تدوین نکرده اند و توجه به محیط زیست را در اولویت برنامه های خود قرار نداده اند. اما اگر بخواهیم برای اکوتوریسم سرمایه گذاری کنیم باید در مرحله اول محیط زیست را حفظ کنیم.



ابتکار در این برنامه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا در کنار وظایف خود، وظیفه نظارتی در زمینه اعمال قانون را جدی تر بگیرند.



وی ادامه داد: امروزه مهمترین درخواست از مجلس شورای اسلامی نظارت بر اعمال قانون است. این انتظار از دستگاههای اجرایی و قوه مقننه باعث می شود تا محیط زیست بالنده ای داشته باشیم.



هادی سلیمان پور، معاون وزارت امور خارجه نیز در این برنامه بیان کرد: طرح تدوین روابط و معیارهای طبیعت گردی در ایران تهیه شده که در بخشهایی از این تحقیق بر مبنای نظریه پایداری در گردشگری و اصل توسعه پایدار طبیعت گردی کار شده است.



وی با اعلام اینکه این طرح به صورت کتاب در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است، گفت: در این کتاب حدود هزار و 200 معیار برای اندازه‌گیری میزان پایداری در فعالیتهای اکوتوریستی تبیین شده است.



سلیمان پور افزود:طبیعت گردی، راهبردی پایدار برای حفظ عرصه و تنوع زیستی آن و حفظ و ارتقا فرهنگ بومی توسعه مناطق روستایی و دوردست است.



وی ادامه داد: طبیعت گردی نوعی گردشگری پایدار مبتنی بر مقتضیات فرهنگ و طبیعت و جوامع محلی در مقصد است که حداقل تاثیرات منفی زیست محیطی و فرهنگی را به دنبال داشته است.