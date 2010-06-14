آغاز مرحله جدید طرح مقابله با اراذل و اوباش در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، سرهنگ رحمان ایمانی نژاد افزود: وجود اراذل و اوباش در سطح جامعه علاوه بر یک معضل اجتماعی ناشی از برخی از مسائل مرتبط خود همواره ناهنجاریهای اجتماعی را در سطوح مختلف جامعه پدیدار می سازد که هر چه قدر برخورد عوامل اجرایی شدیدتر می شود تحرکات آنان به حداقل رسیده و برعکس آن نیز موجب تشدید فعالیت آنان در جرائم خشن می شود.

وی تصریح کرد: در این راستا به منظور تداوم و حفظ امنیت اجتماعی در سطح جامعه و جلوگیری از هر گونه فعالیت اوباشگرانه و برخورد قاطع با این قبیل افراد مقابله با اراذل و اوباش به مرحله اجرا گذاشته شده است.

ایمانی نژاد در ادامه به اهدف اجرای این طرح اشاره و خاطرنشان کرد: توسعه امنیت اجتماعی و اخلاقی پایدار در سطح جامعه و کاهش بسترهای جرم با انجام اقدامات مقابله ای با اراذل و اوباش، افزایش احساس امنیت اجتماعی در بین مردم ، ایجاد اطمینان خاطر در مردم ، کنترل و کاهش فعالیت های مجرمانه فرد یا افراد اراذل و اوباش و سالم سازی بستر های اجتماعی از رفتارهای ناشایست و ارتقاء سطح اطمینان مردم است.

سرهنگ ایمانی نژاد تصریح کرد: منظور از اراذل و اوباش افرادی هستند که اقدامات آنان تبعات منفی بر علیه انضباط اجتماعی و امنیت عمومی داشته و معمولاً بصورت فردی یا گروهی با انجام فعالیت های غیر قانونی و استفاده از سلاح سرد و گرم، عربده کشی و ارتکاب اعمالی مانند ایجاد ضرب و جرح، اخاذی ، زورگیری، قمه کشی، تجاوز به عنف، ایجاد رعب و وحشت، آسایش و آرامش عمومی را سلب نموده و امنیت اجتماعی را مختل می کنند.

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی آذرابیجان شرقی به تدابیر کلی این طرح اشاره کرد و اعلام داشت: کاهش زمینه ها و بسترهای جرائم اجتماعی، امنیتی و اخلاقی – عملیات روانی ، اطلاع رسانی و آگاه سازی و آموزش به اقشار مختلف مردم پیرامون چگونگی گزارش فعالیت های افراد شرور به پلیس در جهت برخورد و مقابله با اراذل و اوباش و فرهنگ سازی پیشگیری و پیش بینی از طریق نهادهای مسئول و مرتبط در استان و شهرستان ها – کنترل دوره ای اراذل و اوباش برای روش های ابلاغی از جمله تدابیر کلی در اجرای این طرح است.

شناسایی و دستگیری 37 نفر مزاحم خیابانی در تبریز

سرهنگ رحمان ایمان نژاد همچنین اعلام کرد: با اجراء عملیات مشترک ارتقاء امنیت اجتماعی طرحهای برخورد با مزاحمین خیابانی ، جمع آوری البسه و پوشاک مبتذل و برخورد با فروشندگان با ظواهر غیر اسلامی در شهر تبریز اجرا شد.

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی آذربایجانشرقی گفت: ماموران این پلیس در چهارمین روز از اجرای طرح مذکور با انجام یک سری عملیات منسجم پلیسی اقدام به برخورد با مزاحمین خیابانی نموده و همچنین طرح جمع آوری و مبارزه با عرضه البسه و پوشاک مبتذل نمودند.

وی همچنین گفت: تعداد زیادی از اماکن عمومی که فروشندگان و اداره کنندگان با ظواهر غیر اسلامی در آنها مشغول کار بودند شناسایی و هشدارهای لازم برای رفع مشکل به آنها داده شد

این مسئول اظهار داشت: در قسمت دیگر این طرح مامورین اقدام به جمع آوری اقلام ضد فرهنگی نموده و با شناسایی واحدهایی که اقدام به عرضه این اقلام نموده بودند و با دریافت احکام قضایی مربوطه اقدام به تعطیلی این واحدها کردند.

وی یادآور شد: با اجرای این طرح مامورین توانستند تعداد قابل توجهی سی دی و عکس مبتذل وهمچنین پیراهن با عکس مبتذل کشف نمایند همچنین از 80 واحد صنفی در سطح شهر بازدید نموده ، 5 واحد صنفی را پلمپ نموده و به 70 واحد صنفی نیز نذکر نامه صادر کرده و 37 نفر مزاحم خیابانی را جمع آوری کننند .

پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر آذربایجان شرقی

معاون اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی نیز گفت: با اجرای رزمایش اقتدار در قالب یک عملیات مشترک چندین نقطه آلوده به مواد مخدر در تبریز شناسایی و پاکسازی شد.

سرهنگ صمد فرامرزی افزود: در راستای اجرای سلسله طرح عملیاتی در قالب طرح ارتقاء امنیت اجتماعی نیروهای این پلیس در قالب چندین عملیات منسجم پلیسی و با سازماندهی تیم های عملیاتی منسجم در مرحله نخست اقدام به شناسایی مناطق آلوده نمودند.

سرهنگ فرامرزی گفت : نیروهای این پلیس با انجام عملیات جداگانه اقدام به پاکسازی این مناطق نمودند و نهایتا با انجام این عملیات توانستند معتادین پرخطر و همچنین توزیع کننده گان مواد مخدر را از این مناطق جمع کرده مقادیر زیادی مواد مخدر نیز کشف و ضبط بطوریکه اجرای این رزمایش در مناطق آلوده موجب خرسندی مردم و شهروندان گرامی گردیده است.

وی خاطرنشان کرد: ستاد خبر گیری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با شماره تلفن 2184214 آماده دریافت گزارشات مردمی در رابطه با مواد مخدر است.