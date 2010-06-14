دستگاه های فرهنگی فارس امور عشایر را دنبال کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله اسد الله ایمانی در در دیدار مدیرکل و جمعی از مسئولان عشایر استان و رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در امور عشایر کشور با وی افزود: کنگره یک هزار و 200 شهید عشایر فارس با شکوه برگزار شود و بنیاد شهید از امکانات روز برای برپایی هر چه بهتر امور خانواده های شهدای عشایر استفاده کند.

وی اظهار داشت: جامعه عشایری به عنوان یک اقلیت در جامعه کشور مطرح است اما اگر هوشیاری لازم به وضعیت آن نشود ممکن است هویت اصلی عشایر به فراموشی سپرده شود و حفظ هویت جامعه عشایری در حال حاضر یک اصل است.

امام جمعه شیراز با اشاره به اینکه نباید فضای سکونت دائم بر زندگی عشایر حاکم شود، عنوان کرد: عشایر کوچ رو و همراه با زمان و مکان زندگی می کرده اند، خصوصیات روحی و اخلاقی ، صفای نفس و پر خیر بودن جامعه عشایری را باید حفظ و احیا کرد و نباید در شرایط عظیم حجمه تبلیغاتی خصلتهای خوب عشایر از دست برود.

آیت الله ایمانی افزود: در حرکتهای اجرایی در حفظ مسیر قشلاق و ییلاق عشایر ظلمی بزرگ به این قشر شده، حفظ ایل راه های عشایری بر عهده مسئولان اجرایی استان است و مراتع عشایر باید نگهداری و از امکانات کشور باید در مسیر کوچ بهتر عشایر استفاده شود.