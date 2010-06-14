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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۳۳

آیت الله ایمانی:

دستگاه های فرهنگی فارس امور عشایر را دنبال کنند

دستگاه های فرهنگی فارس امور عشایر را دنبال کنند

شیراز - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: دستگاه های فرهنگی استان باید با ارسال محموله های فرهنگی به مناطق عشایری فارس کار فرهنگی عشایر را نیز دنبال کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله اسد الله ایمانی در در دیدار مدیرکل و جمعی از مسئولان عشایر استان و رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در امور عشایر کشور با وی افزود: کنگره یک هزار و 200 شهید عشایر فارس با شکوه برگزار شود و بنیاد شهید از امکانات روز برای برپایی هر چه بهتر امور خانواده های شهدای عشایر استفاده کند.

وی اظهار داشت: جامعه عشایری به عنوان یک اقلیت در جامعه کشور مطرح است اما اگر هوشیاری لازم به وضعیت آن نشود ممکن است هویت اصلی عشایر به فراموشی سپرده شود و حفظ هویت جامعه عشایری در حال حاضر یک اصل است.

امام جمعه شیراز با اشاره به اینکه نباید فضای سکونت دائم بر زندگی عشایر حاکم شود، عنوان کرد: عشایر کوچ رو و همراه با زمان و مکان زندگی می کرده اند، خصوصیات روحی و اخلاقی ، صفای نفس و پر خیر بودن جامعه عشایری را باید حفظ و احیا کرد و نباید در شرایط عظیم حجمه تبلیغاتی خصلتهای خوب عشایر از دست برود.

آیت الله ایمانی افزود: در حرکتهای اجرایی در حفظ مسیر قشلاق و ییلاق عشایر ظلمی بزرگ به این قشر شده، حفظ ایل راه های عشایری بر عهده مسئولان اجرایی استان است و مراتع عشایر باید نگهداری و از امکانات کشور باید در مسیر کوچ بهتر عشایر استفاده شود. 

کد مطلب 1100875

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