دو پارکینگهای طبقاتی در قائمشهر احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صالح زاده ظهر دوشنبه در نشست خبری با اعلام اینکه تا یک ماه آینده عملیات اجرایی دومین و سومین پارکینگ طبقاتی در قائمشهر آغاز می شود، تصریح کرد: نخستین پارکینگ طبقاتی مازندران در شهر قائم شهر در پنج هزار مترمربع با گنجایش 200 خودرو ظرف دو ماه آینده آماده بهره برداری می شود.

به گفته وی ، برای ساخت این مجموعه یک میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت گرفته است.

وی با اعلام اینکه دومین پارکینگ طبقاتی قائم شهر در خیابان امام (ره) این شهر با 12هزار مترمربع فضا مجوز دریافت کرده است، تصریح کرد: در فاز اول این پروزه با فضای هفت هزار و 500 مترمربعی احداث می شود و این پروژه در هشت طبقه ظرف یک ماه آینده وارد فاز اجرایی می شود.

صالح زاده با تاکید بر اینکه پارکینگ دیگر قائم شهر در خیابان آیت الله صالحی مازندرانی با برآورد هزینه دو میلیارد تومان و در شش طبقه دیگر احداث می شود، گفت: طبقه زیرزمین این پارکینگ دارای فاز تجاری خواهد بود و عملیات اجرایی این پروژه نیز در یک ماه آینده آغاز می شود.

شهردار قائم شهر با بیان اینکه احداث چند پارک منطقه ای جدید در دستورکار شهرداری قائم شهر قرار دارد، افزود: امسال در پنج نقطه دیگر در سطح شهر قائم شهر ستهای ورزشی نصب و راه اندازی می شود.

وی با اشاره به اجرای پنج هزار متر کانال آبهای سطحی در قائم شهر اظهار داشت: اولویت اول در احداث این کانال ها بخش های اصلی و شریانی شهر بوده است که در حدو یک میلیارد تومان برای احداث این کانالها هزینه شده است.

قائم شهر دومین شهر پرتراکم کشور است.