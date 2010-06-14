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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۵۳

همت مطرح کرد:

حمایت از سرمایه گذاران برای ایجاد شهرکهای صنعتی خصوصی در فارس

حمایت از سرمایه گذاران برای ایجاد شهرکهای صنعتی خصوصی در فارس

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس از حمایت و استقبال از حضور سرمایه گذاران برای ایجاد شهرکهای صنعتی خصوصی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی همت در نشستی با جمعی از سرمایه گذاران با بیان اینکه براساس تصمیم دولت، وزارت صنایع و معادن مجاز است نسبت به صدور مجوز ایجاد شهرک صنعتی برای بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند، گفت: براساس تفویض اختیار وزیر صنایع و معادن صدور مجوز برای ایجاد و توسعه شهرک صنعتی خصوصی و تعاونی پس از انجام مطالعات امکان سنجی فنی، اقتصادی و زیست محیطی در چارچوب طرحهای توسعه و عمران توسط سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران انجام می شود.

وی افزود: بر اساس قانون، شهرکهای صنعتی بخش خصوصی از تمام مزایای قانونی شهرکهای صنعتی دولتی برخوردار خواهند شد و منابع مالی لازم برای تامین آب، برق، گاز و تلفن و همچنین راه دسترسی تا ورودی شهرک صنعتی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان از محل اعتبارات استانی پیش بینی و تامین می شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس عنوان کرد: علاوه بر آن واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی خصوصی در مناطق کم برخوردار و کمتر توسعه یافته از معافیتهای ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار خواهند شد.

همت اضافه کرد: بانکهای عامل نیز موظف هستند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین در شهرکهای صنعتی خصوصی و تعاونی را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در این خصوص اعمال کنند.

وی تاکید کرد: متقاضیان ایجاد این شهرکها باید زمین مناسب که در مالکیت آنها قرار دارد را برای بررسی های امکان سنجی ایجاد شهرکها معرفی کنند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس ادامه داد: برای ایجاد شهرکهای صنعتی بخش خصوصی در استان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته حمایتهای لازم توسط وزارت صنایع و معادن و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی انجام می شود.

همت با بیان اینکه برای ایجاد شهرکهای صنعتی خصوصی در استان تاکنون پیشنهاداتی مطرح شده که در مرحله بررسی است، افزود: در این زمینه یک سرمایه گذار نیز طرح خود را ارایه داده و مراحل امکان سنجی و اخذ مجوز برای ایجاد اولین شهرک صنعتی بخش خصوصی فارس در حال انجام است. 

کد مطلب 1100883

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