برنامه ریزی برای توسعه کشتی فرنگی در مازندران انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ثمربخش بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هیئت کشتی مازندران در ساری افزود: کشتی فرنگی در شهرستانهای آمل، بابل، نوشهر، ساری و قائمشهر در مقایسه با دیگر شهرها فعالتر و در برخی از شهرها نیز از جمله جویبار، چالوس و تنکابن به مرور در حال گسترش است.

ثمربخش ادعاهای مطرح شده در مورد عدم توجه به کشتی فرنگی مازندران را رد کرد و گفت: سخنان مطرح شده از سوی آقای اسماعیل نژاد کمک مربی تیم ملی کشتی فرنگی واقعیت ندارد و ما تمام تلاش خود را برای توسعه این رشته ورزشی در استان به کار می بندیم.

وی ادامه داد: هیئت کشتی مازندران از همه پیشکسوتان این عرصه حمایت کرده و آماده دریافت نظرات و راهنمایی های آنان در جهت پیشبرد رشته ورزشی کشتی است

رئیس هیئت کشتی مازندران برگزاری اردوهای مشترک فرنگی کاران این استان با کشتی‌گیران کشورهای آذربایجان و ارمنستان و نیز برگزاری تمرینات متمرکز در شهرهای مختلف را از جمله اقدامات هیئت استان به منظور رشد و توسعه بیش از پیش این رشته ورزشی عنوان کرد.



وی ادامه داد: با فراهم شدن امکانات و زیرساخت های مناسب در چند سال آینده، چهره های شاخصی از مارندران در رشته فرنگی به جامعه کشتی کشور معرفی می شوند که قطعا حضور این کشتی گیران،‌ پشتوانه خوبی برای تیم ملی خواهد بود.



ثمربخش بیان داشت: حضور فرنگی کاران مازندرانی در رده های مختلف سنی تیم ملی و کسب مدال های مختلف در رقابت های داخلی و بین المللی، نشان از ظرفیت بالای این رشته ورزشی در استان دارد.



وی یکی از دلایل افت کشتی فرنگی در مازندران طی سالهای گذشته را نبود تفاهم مناسب بین مربیان استان ذکر و تصریح کرد: برای رفع این مشکل اقدامات و برنامه ریزی مناسبی صورت گرفته است.



رئیس هیئت کشتی مازندران رشد و توسعه بیش از پیش کشتی فرنگی استان را نیازمند همکاری مطلوب رؤسای هیئت کشتی در شهرستان ها دانست .