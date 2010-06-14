بهادر عبدی به تیم راه آهن پیوست / باجلان تمدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بهادر عبدی در حالیکه خبر پیوستنش به تیم فولاد مطرح شده بود، پس از توافق با مسئولان باشگاه راه‌آهن شهرری، با عقد قرارداد دوساله به این تیم پیوست.

همچنین مجید باجلان هم ضمن گفتگو با مسئولان باشگاه راه آهن، قراردادش را به مدت یک فصل دیگر با این تیم تمدید کرد.

پیش از این فرشید کریمی، حسین پاشایی، ابوذر رحیمی، حامد نورمحمدی، ابراهیم کریمی و محمود آمنه هم قراردادشان را با راه‌آهن تمدید کردند و حمید هدایتی بازیکن پیشین تیم‌های فوتبال پیکان و پاس تهران، امین متوسل‌زاده مهاجم تیم مقاومت سپاسی شیراز و ایمان رزاقی‌راد مهاجم تیم پیکان هم با عقد قرارداد رسمی به تیم فوتبال راه آهن پیوسته بودند.