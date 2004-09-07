توافقنامه روسيه و اسرائيل براي مبارزه با تروريسم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره ، وزيران امور خارجه روسيه و رژيم صهيونيستي شب گذشته در قدس اشغالي توافقنامه همكاري اطلاعاتي در زمينه آنچه مبارزه با تروريسم توصيف كردند، امضا نمودند.



اين توافقنامه چند روز پس از حمله به مدرسه اي در ايالت اوستياي شمالي صورت گرفت كه تروريسم را در صدر روابط طرفين قرار داد.



لاوروف درسفريك روزه خود به اسرائيل گفت: تشكيل جبهه جهاني براي مقابله با امثال چچني ها كه عمليات گروگانگيري را در مدرسه بيسلان كه منجر به كشته شدن 300 تن شد، براه انداختند ضروري است .



وي از اهتمام وهمبستگي رژيم اسرائيل با روسيه در پي حوادث اوستيا تقدير كرد و اعلام كرد اسرائيل اولين دولتي است كه پيشنهاد كمك را به مسكو داد.



وزير امور خارجه روسيه هيچ اشاره اي به سياستهاي تروريستي رژيم صهيونيستي در مناطق اشغالي فلسطيني و لزوم توقف اين سياست ها نكرد.



در بيانيه مشترك كه پس از نشست سيلوان شالوم و سرگي لاوروف منتشر شد، آمده است اعتماد متقابل و روزافزون دولت هايي كه جهاني سازي بر آن تحميل شده، مقابله با تهديدها و چالش هاي جديد را براي جامعه بين الملل ضروري مي كند.



اين بيانيه افزود: وزيران امور خارجه طرفين با استناد به اين مساله هرگونه همكاري دوجانبه و منطقه اي را كه ممكن است علاوه بر همكاري هاي چند جانبه براي مبارزه با تروريسم ! انجام شود، تشويق مي كنند.



از سوي ديگر سيلوان شالوم وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي با ابراز تاسف و بيان اينكه واقعا درد و سختي كه روسيه از حادثه بيسلان مي برد، رادرك مي كند، گفت : هيچ تفاوتي ميان تروريسمي كه روسيه را هدف قرار مي دهد و تروريسمي كه نيويورك يا تل آويو يا مادريد را هدف قرار مي دهد، وجود ندارد .



اين مقام صهيونيست هيچ اشاره اي به حمله به شهرها و سياست كشتار و بازداشت فلسطيني ها نكرده ودر ادامه اظهار داشت: اگر اقدامات تروريستي نيست، پس اين كارهاچه نام دارد.



شالوم گفت : اسرائيل و روسيه در اهتمام وتوجه به مبارزه با تروريسم همكاري مي كنند.



به گفته شالوم ، جامعه بين الملل بايد در مقابله با تروريسم متحد باشد و يك جبهه واحدي را بر ضد كساني كه وي قاتلان كودكان ناميد، تشكيل دهند.



وي اشاره اي نكرد كه آيا با توجه به اينكه نظاميان صهيونيست هر روزدر حمله بي هدف و كوركورانه به مناطق فلسطيني شماري از كودكان بي گناه را به قتل مي رسانند، بايد با اين رژيم هم برخورد صورت گيرد،



آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي نيز در گفتگوي تلفني با ولاديميرپوتين رئيس جمهور روسيه پيشنهاد گسترش همكاري اطلاعاتي ميان تل آويو و مسكو را مطرح كرد.

