اعزام هیئت وزارت بهداشت به فیلیپین/ بررسی وضعیت مجروحین سقوط اتوبوس

دکتر سیدحمید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دنبال حادثه سقوط اتوبوس حامل دانشجویان ایرانی در فیلیپین که به کشته شدن 22 نفر و زخمی شدن 26 نفر منجر شد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تیمی را برای بررسی این موضوع تشکیل داد.

وی اضافه کرد: این هیئت پزشکی تشکیل شد و با همکاری معاونت بین الملل وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه برای اخذ ویزا و بلیط اعزام به کشور فیلیپین اقدامات لازم انجام شده است.

حسینی خاطرنشان کرد: دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت ضمن ابراز تسلیت به بازماندگان و همدردی با خانواده های این کشته شدگان اعلام کرده است که هرگونه کمک درمانی که برای این موضوع نیاز باشد در اختیار این دانشجویان قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه دانشجویانی که در این سانحه آسیب دیده اند تابعیت ایرانی داشته اند و در رشته های پزشکی و دندانپزشکی تحصیل می کرده اند وزارت بهداشت خود را موظف دید که به این افراد کمک کند. در عین حال این دانشجویان به صورت آزاد پذیرش گرفته اند و بورسیه وزارت بهداشت نیستند.

مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت یادآور شد: هیئت پزشکی که اعزام خواهد شد، وزارت بهداشت را در جریان اقدامات درمانی که برای دانشجویان آسیب دیده انجام می گیرد، قرار خواهد داد.

وی گفت: همچنین هئیت پزشکی اعزامی بررسی خواهد کرد که در صورتی که پزشکان معالج اجازه دهند و یا مصلحت باشد روند درمان این دانشجویان در ایران پیگیری شود. البته با توجه به اطلاعاتی که به ما داده شده است این دانشجویان در یک مرکز پزشکی دانشگاهی مناسب در حال درمان هستند و ممکن است که با انتقال وضعیت آنها وخیم تر شود.

حسینی خاطرنشان کرد: هیئت پزشکی که برای بررسی وضعیت حادثه‌دیدگان و کمک به آنان فردا به فیلیپین اعزام می‌شود شامل دکتر حیدری رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و دکتر گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌ها است که البته علت انتخاب دکتر حیدری به عنوان رئیس هیئت آشنایی وی با محیط فیلیپین به دلیل تحصیل در این منطقه است.

به گزارش مهر، سرنگونی یک اتوبوس توریستی حامل دانشجویان و اساتید پزشکی در جاده ای کوهستانی در مرکز فیلیپین 48 کشته و مجروح برجای گذاشت. این اتفاق در بعدازظهر روز یکشنبه 23 خرداد مقارن با 13 ژوئن رخ داده است.

یک مقام پلیس محلی در ایالت سبو با اعلام این مطلب گفت که اتوبوس مذکور بدلیل نقص فنی در سیستم ترمز به عمق 30 متری یک دره سقوط کرده است. قربانیان ایرانی این سانحه دانشجویان پزشکی در دانشگاه سبو بوده اند. این منطقه اقتصادی و توریستی در 560 کیلومتری جنوب شرق مانیل واقع شده است.