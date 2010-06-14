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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۴۰

طرح نظارتی ویژه سالم سازی دریای مازندران اجرا می شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی مازندران گفت: طرح نظارتی ویژه سالم سازی دریا در مازندران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اصغرزاده عصر دوشنبه در شورای کنترل و نظارت بازار استان افزود: به منظور ارایه خدمات‌رسانی مطلوب به مسافران و گردشگران، جلوگیری از تخلفات برخی افراد سودجو و در راستای نظارت بر اماکن سیاحتی و اقامتی این طرح از تاریخ 25 خردادماه جاری تا 20 تیرماه در مازندران اجرا می شود.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی مازندران اظهار داشت: به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت برخی کالاهای اساسی در بازار استان به ویژه در طرح‌های سالم‌سازی دریا، از تمام امکانات و ظرفیت ها استفاده می شود.

وی اولویت نظارت بر کالاهای اساسی در این طرح را شامل مواد غذایی، میوه و تره ‌بار، صنایع دستی، گوشت سفید و قرمز و همچنین نرخ آلاچیق ها و قایق های موتوری ذکر کرد.

اصغرزاده یادآور شد: اقشار مختلف مردم می توانند هرگونه تخلف اقتصادی از جمله گرانفروشی، عدم درج قیمت و نیز عدم صدور فاکتور را از طریق تماس با تلفن گویای 124 ستاد خبری مستقر در ادارات بازرگانی شهرستانها اطلاع دهند.

کد مطلب 1100897

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