طرح نظارتی ویژه سالم سازی دریای مازندران اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اصغرزاده عصر دوشنبه در شورای کنترل و نظارت بازار استان افزود: به منظور ارایه خدمات‌رسانی مطلوب به مسافران و گردشگران، جلوگیری از تخلفات برخی افراد سودجو و در راستای نظارت بر اماکن سیاحتی و اقامتی این طرح از تاریخ 25 خردادماه جاری تا 20 تیرماه در مازندران اجرا می شود.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی مازندران اظهار داشت: به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت برخی کالاهای اساسی در بازار استان به ویژه در طرح‌های سالم‌سازی دریا، از تمام امکانات و ظرفیت ها استفاده می شود.

وی اولویت نظارت بر کالاهای اساسی در این طرح را شامل مواد غذایی، میوه و تره ‌بار، صنایع دستی، گوشت سفید و قرمز و همچنین نرخ آلاچیق ها و قایق های موتوری ذکر کرد.

اصغرزاده یادآور شد: اقشار مختلف مردم می توانند هرگونه تخلف اقتصادی از جمله گرانفروشی، عدم درج قیمت و نیز عدم صدور فاکتور را از طریق تماس با تلفن گویای 124 ستاد خبری مستقر در ادارات بازرگانی شهرستانها اطلاع دهند.