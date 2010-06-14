اعلام نحوه فعالیت مراکز پیش دانشگاهی در طرح تجمیع دوره متوسطه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه هیئت دولت در خصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون یک مرحله‌ای کردن آزمون سراسری و نحوه ورود به دوره پیش دانشگاهی «حذف کف معدل برای ورود به مراکز آموزش پیش دانشگاهی روزانه» نحوه فعالیت این مراکز مشخص شد.

براساس این گزارش، تمامی دانش آموزان فارغ التحصیل سال سوم دوره متوسطه نظری درسال تحصیلی (90-89) می توانند در همان دبیرستان محل تحصیل خود در دوره پیش دانشگاهی ثبت نام کرده وادامه تحصیل دهند، همچنین مراکز آموزش پیش دانشگاهی مستقل جهت ادامه فعالیت خود، موظفند از دانش آموزان پایه های دیگر دوره تحصیلی متوسطه براساس ظرفیت این مراکز ثبت نام کنند.

همچنین در مناطقی که تعداد دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی بیشتر از ظرفیت فضاهای آموزشی در نوبت صبح (با رعایت تراکم) می باشد، ادارات مناطق می توانند باهماهنگی کمیته برنامه ریزی استان نسبت به صدور مجوز نوبت دوم برای ثبت نام دانش آموزان باقیمانده از نوبت صبح اقدام کنند.

در گزارش ارسالی از سوی معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش آمده است: دبیرستانهای خاص (نمونه دولتی شاهد، فرهنگ و...) و مدارس غیرانتفاعی که قبلاً دارای مجوز ضمیمه مراکز آموزش پیش دانشگاهی بوده اند می توانند به فعالیت خود همانندسالهای گذشته ادامه دهند.

همچنین در هر منطقه یک مرکز آموزش پیش دانشگاهی بزرگسالان به تفکیک جنسیت در فضای دبیرستان بزرگسالان همان منطقه برای ثبت نام و ادامه تحصیل دانش آموزانی که شرایط ادامه تحصیل در مراکز روزانه را ندارند و کسانی که تاکنون موفق به گذراندن این دوره نشده اند نیز درنظر گرفته شده است.

این گزارش می افزاید: در حال حاضر شیوه اجرایی این دوره به شیوه ترمی است و مواردی مانند، تغییر رشته، نحوه فارغ التحصیلی، نحوه ادامه تحصیل فارغ التحصیلان دوره متوسطه در دی ماه ومطابق با آیین‌نامه آموزشی این دوره است.

مراکز آموزش دوره پیش دانشگاهی که نسبت به ثبت نام یکی از پایه های دوره متوسطه نظری اقدام می کنند باید کد مستقل دوره متوسطه را برابر ضوابط، حداقل از اداره کل آموزش وپرورش استان اخذ کنند و دبیرستانهای متوسطه نظری نیز که از دوره پیش دانشگاهی ثبت نام کنند، لازم است برابر ضوابط نسبت به اخذ کد دوره پیش دانشگاهی اقدام کنند.

همچنین نحوه ادامه فعالیت مراکز آموزش پیش دانشگاهی غیردولتی با درنظر گرفتن موارد مذکور وهمچنین اساسنامه های این قبیل مدارس براساس نظر وهماهنگی کمیته برنامه ریزی استان تعیین می شود.