هلند برابر دانمارک پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی بعدازظهر امروز دوشنبه با برگزاری یک دیدار از گروه E پیگیری شد که طی آن تیم ملی هلند با نتیجه 2 بر صفر برابر دانمارک به پیروزی دست یافت.

در این مسابقه که با قضاوت "استفان لانوی" فرانسوی در ورزشگاه ساکرسیتی و در حضور 75 هزار تماشاگر برگزار شد، سیمون پولسن(47 - گل به خودی) و دیرک کویت(85) برای تیم هلند گل زدند. "دی یانگ" و "روبین وان پرسی" از تیم هلند و "سیمون کیائر" از تیم دانمارک بازیکنان اخطاری این دیدار بودند.

صحنه گل نخست هلند که مدافع دانمارک به اشتباه توپ را درون دروازه تیم خود قرارداد

- چهارمین روز از نوزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام جهانی امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر در آفریقای جنوبی پیگیری می‌شود:

گروه E:

* ژاپن - کامرون، ساعت 18:30

گروه F:

* ایتالیا - پاراگوئه، ساعت 23