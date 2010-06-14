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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۵۷

جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی/

هلند برابر دانمارک پیروز شد

هلند برابر دانمارک پیروز شد

تیم ملی فوتبال هلند با پیروزی برابر دانمارک در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی خود را به عنوان مدعی نخست صعود از گروه E معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی بعدازظهر امروز دوشنبه با برگزاری یک دیدار از گروه E پیگیری شد که طی آن تیم ملی هلند با نتیجه 2 بر صفر برابر دانمارک به پیروزی دست یافت.

در این مسابقه که با قضاوت "استفان لانوی" فرانسوی در ورزشگاه ساکرسیتی و در حضور 75 هزار تماشاگر برگزار شد، سیمون پولسن(47 - گل به خودی) و دیرک کویت(85) برای تیم هلند گل زدند. "دی یانگ" و "روبین وان پرسی" از تیم هلند و "سیمون کیائر" از تیم دانمارک بازیکنان اخطاری این دیدار بودند.

صحنه گل نخست هلند که مدافع دانمارک به اشتباه توپ را درون دروازه تیم خود قرارداد

- چهارمین روز از نوزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام جهانی امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر در آفریقای جنوبی پیگیری می‌شود:
گروه E:
* ژاپن - کامرون، ساعت 18:30
گروه F:
* ایتالیا - پاراگوئه، ساعت 23

کد مطلب 1100903

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