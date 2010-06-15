اولین گام اجرای دولت الکترونیک در کشور برداشته شد

علی اصغر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر، از اتمام پروژه تامین زیرساخت های دولت الکترونیک در استان بوشهر به عنوان پروژه نمونه در راستای اجرای این طرح ملی در کشور تا پایان تیرماه جاری خبر داد و اظهار داشت: این پروژه همزمان با هفته دولت بهره برداری رسمی می شود.

وی به ایجاد دیتا سنتر بوشهر، شبکه اتصال نقاط دولتی این استان، 200 کلاس هوشمند و پورتال خدماتی برای ارائه سرویس های الکترونیکی دستگاههای دولتی به عنوان پروژه های طرح دولت الکترونیک در این استان اشاره کرد و گفت: این پروژه ها در راستای تفاهم نامه منعقده با استانداری بوشهر برای تامین زیرساخت های دولت الکترونیک تعریف شده است.

میزبانی سایتهای اینترنتی با راه اندازی دیتاسنتر بوشهر

انصاری با بیان اینکه دیتا سنتر بوشهر ظرفیت میزبانی تمامی سایت های استان بوشهر را دارا است، ادامه داد: مهمترین زیرساخت دولت الکترونیک ایجاد مرکز داده (دیتاسنتر) است که با راه اندازی این مرکز در بوشهر، از این پس میزبانی تمامی وبسایت های دولتی به این مرکز منتقل خواهد شد.

ارائه 20 خدمت دستگاههای اجرایی با پرتال بوشهر

معاون شرکت فناوری اطلاعات با اشاره به راه اندازی درگاه خدماتی (پرتال) بوشهر نیز گفت: تاکنون بیش از 21 خدمت اصلی الکترونیکی دستگاههای دولتی در این پورتال پیاده سازی شده است.

وی گفت: علاوه بر این با اجرای دولت الکترونیک در کشور، خدمات دیگری نیز در سطح ملی در قالب این پورتال به مردم ارائه خواهد شد.

راه اندازی 200 کلاس هوشمند در مدارس بوشهر

انصاری همچنین از بهره برداری از 200 کلاس هوشمند در مدارس بوشهر در راستای اجرای زیرساخت های دولت الکترونیک خبر داد و گفت: این مدارس به کلاس های دارای سیستم های رایانه، شبکه و آزمایشگاه برای دریافت آموزش مجازی تجهیز شده اند تا این کلاس ها در فضای چند رسانه ای اجرا شود.

وی با بیان اینکه در مدارس هوشمند، تخته سیاه الکترونیک، شبکه داخلی LAN و ویدئو پروژکتور برای آموزش و محتوای مجازی دانش آموزان تعبیه شده است، اضافه کرد: ایجاد کلاس هوشمند بطور متمرکز در بوشهر، از پروژه راه اندازی 500 مدرسه هوشمند در کشور مجزا بوده و در قالب طرح دولت الکترونیک پیاده سازی شده است.