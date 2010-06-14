به گزارش خبرنگار مهر، میرهانی هاشمی مدافع تیم فوتبال مقاومت سپاسی پس از توافق با مسئولان باشگاه راه‌آهن شهرری امروز دوشنبه با عقد قرارداد دوساله به این تیم پیوست.

پیش از وی، فرشید کریمی، حسین پاشایی، ابوذر رحیمی، مجید باجلان، حامد نورمحمدی، ابراهیم کریمی و محمود آمنه هم قراردادشان را با راه‌آهن تمدید کرده بودند.

همچنین حمید هدایتی بازیکن پیشین تیم‌های فوتبال پیکان و پاس تهران، امین متوسل‌زاده مهاجم تیم مقاومت سپاسی شیراز و ایمان رزاقی‌راد مهاجم تیم پیکان هم با عقد قرارداد رسمی به تیم فوتبال راه آهن پیوسته اند.