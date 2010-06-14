  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۰۵

نقل و انتقالات لیگ دهم/

مدافع تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز به راه‌آهن پیوست

مدافع تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز به راه‌آهن پیوست

بازیکن پیشین تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز با عقد قراردادی دو ساله به تیم فوتبال راه آهن شهرری پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، میرهانی هاشمی مدافع تیم فوتبال مقاومت سپاسی پس از توافق با مسئولان باشگاه راه‌آهن شهرری امروز دوشنبه با عقد قرارداد دوساله به این تیم پیوست.

پیش از وی، فرشید کریمی، حسین پاشایی، ابوذر رحیمی، مجید باجلان، حامد نورمحمدی، ابراهیم کریمی و محمود آمنه هم قراردادشان را با راه‌آهن تمدید کرده بودند.

همچنین حمید هدایتی بازیکن پیشین تیم‌های فوتبال پیکان و پاس تهران، امین متوسل‌زاده مهاجم تیم مقاومت سپاسی شیراز و ایمان رزاقی‌راد مهاجم تیم پیکان هم با عقد قرارداد رسمی به تیم فوتبال راه آهن پیوسته اند.

کد مطلب 1100911

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها