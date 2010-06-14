نشست شورای سیاستگذاری مناطق آزاد کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این همایش مدیران روابط عمومی های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در کلاس آموزشی یک روزه با همکاری انجمن متخصصان روابط عمومی ایران با شیوه های نوین تبلیغات آشنا می شوند.

ششمین نشست شورای سیاستگذاری و مدیران روابط عمومی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از روز 26 تا 28 خرداد ماه سال جاری با حضور مشاور رئیس و مدیر روابط عمومی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مدیران روابط عمومی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به میزبانی سازمان منطقه آزاد انزلی در این منطقه برگزار می شود.

ارائه پیشنهاد درخصوص نحوه برگزاری نمایشگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تشکیل کارگروه انتخاب روابط عمومی برتر و نهایی کردن محورهای انتخاب روابط عمومی برتر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، بررسی نحوه ارتباط و تعامل با رسانه های و خبرگزاریها در مناطق، اهمیت فعالیتهای روابط عمومی در محیط سایبر و نحوه حضور مناطق در همایشها و موضوعات مرتبط با حوزه اینترنت به همراه ارائه خلاصه گزارش عملکرد مدیران روابط عمومی از مهمترین بخش های نشست سه روزه مدیران روابط عمومی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را تشکیل می دهد.

بازدید و آشنایی با پروژه های عمرانی منطقه آزاد انزلی به خصوص اسکله های بندرکاسپین، بازدید از کارخانجات، محدوده بندری و فاز تجارت به همراه آشنایی با فرصت هاو جاذبه های صنعت گردشگری منطقه آزاد انزلی و استان گیلان از دیگر بخش های این نشست است.