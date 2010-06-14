بودجه حوزه نباید دولتی باشد/ روحانیون مجلس رهبری فکری جامعه را بدست گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله عبد‌الله جوادی آملی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار جمعی از اعضای فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی، ضمن تبریک میلاد امام محمد باقر‌(ع) با اشاره به اینکه اگر حوزه می‌خواهد مستقل شود باید بگوید که ما از دولت بودجه‌ای نمی‌گیریم بلکه بودجه ما از ولایت فقیه است، ابراز داشت: حوزه‌ی وابسته، رهبر، مرجع و استاد وابسته تربیت می‌کند چرا که نان وابستگی می‌آورد و کسی که به ما احسان کرده به او مدیون می‌شویم.



وی با بیان اینکه دولت حوزوی فخر است اما حوزه دولتی عیب است، خاطرنشان کرد: حوزه مستقل؛ رهبر و مرجع مستقل تربیت می‌کند و حوزه وابسته روحانیون وابسته تربیت می‌کند.



روحانیون مجلس باید رهبری فکری جامعه را در دست بگیرند



آیت الله جوادی آملی، نقش روحانیون در مجلس را مهم دانست و گفت: روحانیون مجلس باید رهبری فکری جامعه را در دست بگیرند تا بدین وسیله جامعه به سمتی کشانده نشود که عذاب الهی را در بر گیرد.



استاد برجسته حوزه با بیان اینکه حضور علما روحانیون باعث می‌شود که حکم الهی بیان شود و در صورت بروز خطا، تذکر داده شود گفت: وجود روحانیون در مجلس شورای اسلامی برای همه مایه دلگرمی است، اگرچه شورای نگهبان مواظب است تا چیزی خلاف شرع تصویب نشود.



اختلاف بین گروها ناپسند است



وی در ادامه اختلاف بین گروها را پدیده‌ای ناپسند دانست و تصریح کرد: اختلافات سه قسم هستند که نوع اول آن اختلاف علمی است که منشاء خیر و برکت است.



وی ادامه داد: نوع دوم اختلافات، اختلافات نژادی، حزبی و گروهی است که این موضوع نیز قابل حل است چرا که هیچ گروهی نشده که تا ابد با هم اختلاف داشته باشند.



جوادی آملی در ادامه گفت: سومین نوع اختلاف، اختلافی است که نسبت به ذات مقدس الهی است که عذاب الهی را به دنبال دارد.

این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه اگر خدای ناکرده اختلاف، عذاب الهی باشد به این آسانی‌ها قابل حل نیست بیان کرد: باید شبانه‌روز از خدا خواست که این کشور حضرت ولی عصر‌(عج) را از همه‌ی خطاها حفظ کند.



هزینه مراکز فرهنگی باید تأمین شود



این استاد حوزه به انواع مال در اسلام اشاره کرد و گفت: اولین نوع اموال، اموال شخصی است که هر کسی بر اساس تلاش و کوشش خود آن را به دست می‌آورد و نوع دوم نیز بیت‌المال است که متعلق به همه همه مردم است و نمایندگان مجلس و دولت باید این ثروت را به طور صحیح در مسائل اشتغال و غیره صرف کنند.



آیت الله جوادی آملی با اشاره به اینکه سومین نوع از اموال نه مال دولت است و نه مال مردم گفت: دسته سوم، مال اسلام است و از آن به اسم انفال یاد می‌کنند.



وی ادامه داد: مراکز فرهنگی که به قرآن و اهل بیت‌(ع) وابسته‌اند باید بپذیریم که این انفال برای آنهاست و باید در این مسیر خرج شود و نباید توقع وابستگی به ائمه جمعه و جماعات و روحانیت داشت.