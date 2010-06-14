آبرسانی در 100 روستای شهرستان تفت بصورت سیار انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سید احمد عبودتیان ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران مرکز استان یزد اظهار داشت: باغات و مزارع مردم به دلیل خشکسالی و کمبود آب با مشکلات جدی مواجه شده است و هم اکنون بالغ بر 100 روستای این شهرستان با تانکر آبرسانی می‌ شوند.

وی افزود: 160 تانکر سه تا پنج هزار لیتری در روستاهای شهرستان تفت وجود دارد که آب مورد نیاز مردم را تخلیه می ‌کنند اما برای تسهیل آبرسانی به مردم این روستاها باید اعتبارات ویژه‌ ای در نظر گرفته شود.

تمامی باغات ده بالای تفت شناسنامه دار می شوند

عبودتیان در این نشست همچنین از شناسنامه دار شدن تمامی باغات ده بالای تفت خبر داد و خاطرنشان کرد: بستر تبدیل ده بالا به منطقه نمونه گردشگری در شهرستان تفت در حال فراهم شدن است.

وی افزود: تفت در سفر دوم هیئت دولت به عنوان شهر نمونه گردشگری شناخته شد که مناطق سانیچ، بام تفت، غار موبدان فیروز، غار نباتی در ده‌ بالا و بخشی از نیر به عنوان مناطق نمونه گردشگری این شهرستان معرفی شده ‌اند.

وی با بیان اینکه بسیاری از مسئولان تاکید دارند،‌ تفت ریه تنفسی استان یزد است و صنایع نباید در این شهرستان مستقر شوند، خاطرنشان کرد: هنگامی‌ که امکان جهش و رونق اقتصادی در بخش صنعت در شهرستان تفت فراهم نیست، باید در زمینه گردشگری منابع و امکانات مورد نیاز برای مردم، مسافران و مهمانان این شهرستان فراهم شود.

جمعیت مناطق ییلاقی تفت در روزهای پایانی هفته دو برابر می شود

عبودتیان همچنین عنوان کرد: در مناطق ییلاقی تفت در مجموع 60 هزار نفر زندگی می‌ کنند اما در تعطیلات پایان هفته این آمار به 120 هزار نفر افزایش می‌ یابد و این افزایش جمعیت در مناطقی نظیر پشتکوه و پیشکوه چشمگیرتر است.

فرماندار تفت تاکید کرد: مناطق تفریحی تفت به دلیل حضور جمعیت بسیار بالا نسبت به جمعیت ساکن در روزهای تعطیل، نیازمند امکانات ویژه‌ای از جمله آتش ‌نشانی ویژه، اورژانس و ... است.

وی ادامه داد: در این مناطق حتی نیاز به خدمات ویژه در زمینه جمع‌آوری زباله‌ها، بهداشت و درمان و .... به شدت احساس می‌شود.

8 منطقه ییلاقی در دهستانهای تفت گسترش می یابد

عبودتیان همچنین از گسترش هشت منطقه ییلاقی در برخی دهستان‌های تفت نظیر نصرآباد، علی‌آباد، طزرجان، بیداخوید و سانیچ خبر داد و افزود: این مناطق در زمینه گردشگری به امکانات بیشتری نیاز دارند.

فرماندار تفت با اشاره به روند افزایش جمعیت در شهرستان تفت اظهار داشت: تفت هم‌ اکنون 45 هزار نفر جمعیت دارد که این رقم در 10 سال گذشته 35 هزار نفر بوده است.

وی افزود: این روند افزایشی به این معناست که هر 10 سال 10 هزار نفر به جمعیت شهرستان تفت اضافه می شود که این آمار نشان از مهاجرت ساکنان این شهرستان به شهرهای دیگر است.

دهستانهای تفت باید از 10 استاندارد تعریف شده برخوردار شوند

وی تاکید کرد: امسال پیگیر هستیم تا دهستانهای شهرستان تفت حداقل از 10 استاندارد برخوردار باشند و دارای ورزشگاه، آمبولانس، مراکز درمانی، مراکز تفریحی و ... باشند تا موازنه در تمامی بخشها ایجاد شود و امکانات از مرکز به نقاط فاقد امکانات بروند.

فرماندار تفت با تاکید بر اینکه شهرستان تفت نیازمند سرمایه گذاری است، خاطرنشان کرد: برای سرمایه گذاری نیاز به آب‌، برق، راه و .... است که توسعه این زیرساختها باید در اولویت قرار گیرد.

عبودتیان همچنین با اشاره به افتخارات شهرستان تفت نیز بیان داشت: در این زمینه متاسفانه تاکنون کار مهمی انجام نشده است.

شهید احمد متوسلیان از افتخارات شهرستان تفت است

وی خاطرنشان کرد: احمد متوسلیان یکی از افتخارات شهرستان تفت است که در منطقه سانیچ تولد و پرورش یافته است اما برای مردم این شهرستان ناشناخته است و در شهرهای بزرگی نظیر تهران بیشتر به آن پرداخته شده است.

عبودتیان یادآور شد: برای معرفی این سردار بزرگ جنگ تحمیلی به مردم یزد فرهنگسرایی به نام وی احداث خواهد شد.

70 واحد مسکن مهر در هفته دولت در تفت به بهره برداری می رسد

وی با اشاره به وضعیت مسکن مهر در شهرستان تفت نیز بیان داشت: تفت در استان یزد رتبه خوبی داشته است و در هفته دولت بیش از 70 واحد مسکن مهر در این شهرستان به بهره‌برداری خواهد رسید.

در این نشست همچنین در مورد پروژه های عمرانی شهرستان تفت، مصوبات سفرهای اول و دوم هیئت دولت به تفت، وضعیت فرهنگی و پتانسیلها و کمبودهای شهرستان تفت با حضور بخشداران بخشهای مختلف شهرستان تفت بحث و گفتگو شد.