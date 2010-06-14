مقاومت ایران در مقابل تحریمها و ضعف آمریکا در صحنه های بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست در یکی از شماره های اخیر خود طی تحلیلی نوشت: ایران با ارتباط نزدیک با کشورهای در حال رشد در مقابل تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد خوب مقاومت کرده است.



این روزنامه افزود : با وجودی که ایران به سبب ادامه برنامه هسته ای خود با موجی از فشار و تحریم روبرو بود شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارمین قطعنامه را علیه ایران صادر کرد ولی تهران در فعالیتهای جدید دیپلماسی مقاومت قابل توجه ای از خود نشان داده است. حتی موفق شده برخی از موسسات و صنایع خود را در برابر تحریمهای مالی حمایت شده از سوی آمریکا محافظت کند.

به نوشته این نشریه دیپلماتهای ایرانی در رایزنی و سفرهای خود از ترکیه تا بروکسل در حال فعالیت هستند. آنها با امضای قراردادهای تجاری در زمینه های انرژی توانسته اند موقعیت ایران در جامعه بین المللی را حفظ کنند.

واشنگتن پست به نقل از تحلیلگران نوشت: توانایی ایران در ارتباطات دیپلماتیک از طرفی نشان دهنده زیرکی و دانایی ایرانیان و از طرف دیگر حاکی از ضعف آمریکا در صحنه های بین المللی است.

در ادامه این گزارش آمده است : ایران موفق شده با کشورهای در حال توسعه از جمله برزیل، ترکیه و حتی هند روابط تجاری خود را گسترش دهد و با کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین نیز روابط سیاسی خود را بهبود ببخشد.

