به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست در یکی از شماره های اخیر خود طی تحلیلی نوشت: ایران با ارتباط نزدیک با کشورهای در حال رشد در مقابل تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد خوب مقاومت کرده است.
این روزنامه افزود : با وجودی که ایران به سبب ادامه برنامه هسته ای خود با موجی از فشار و تحریم روبرو بود شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارمین قطعنامه را علیه ایران صادر کرد ولی تهران در فعالیتهای جدید دیپلماسی مقاومت قابل توجه ای از خود نشان داده است. حتی موفق شده برخی از موسسات و صنایع خود را در برابر تحریمهای مالی حمایت شده از سوی آمریکا محافظت کند.
تحلیل واشنگتن پست /
مقاومت ایران در مقابل تحریمها و ضعف آمریکا در صحنه های بین المللی
یک روزنامه غربی در تحلیلی با اذعان به مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر تحریمهای ظالمانه خاطرنشان کرد: توانایی ایران در ارتباطات دیپلماتیک از طرفی نشان دهنده زیرکی و درایت ایرانیان و از طرف دیگر حاکی از ضعف آمریکا در صحنه های بین المللی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست در یکی از شماره های اخیر خود طی تحلیلی نوشت: ایران با ارتباط نزدیک با کشورهای در حال رشد در مقابل تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد خوب مقاومت کرده است.
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