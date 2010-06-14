مدیریت ترافیک محورهای مواصلاتی قم با دوربینهای نظارت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن رحمانی بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: اجرای طرح راهیاران از نیمه دوم سال 87 در بعضی از استانهای کشور به شکل آزمایشی شروع و از نوروز سال 88 در سراسر کشور به اجرا در آمده است و این طرح تاکنون نتایج بسیار مطلوبی در پی داشته است.
وی با تشریح جزئیات اجرای این طرح افزود: در این طرح مرکز مدیریت راههای سازمان راهداری با کمک گرفتن از تمامی ظرفیت خود از جمله دوربینهای نظارت تصویری و رانندگان حرفهای شاغل در بخش حمل و نقل کالا و مسافر بر محورهای مواصلاتی کشور نظارت میکند، به شکلی که این رانندگان هر گونه اتفاق یا حادثهای را سریعا به مرکز مدیریت راهها کشور گزارش میکنند.
رحمانی با اشاره به اینکه 420 راننده در سراسر کشور با مرکز مدیریت راههای سازمان راهداری در قالب طرح راهیاران همکاری دارند اضافه کرد: از این تعداد 195 نفر راننده در بخش مسافر و 225 نفر راننده در بخش کالا فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه راهیاران سفیران سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در جادههای کشور هستند گفت: با افزایش دوربینهای نظارت تصویری و در سایه تلاش راهیاران استان در تابستان امسال در مدیریت ترافیک محورهای استان موفقتر عمل کنیم.
مدیرکل حمل و نقل و پایانههای قم با اشاره به کارایی مناسب دوربینهای نظارت تصویری نصب شده در چهار محور پرتردد استان اظهار داشت: کارایی دوربینهای نصب شده بیش از پیش در مراسم و مناسبتهای ملی و مذهبی خودنمایی میکنند که نمونه بارز آن در بیست و یکمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) بود که این اداره کل توانست با کمک این دروبینها مدیریت ترافیک محورهای استان را به خوبی انجام دهد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانههای قم گفت: این اداره کل برای اطلاع از حوادث و وقایع محورهای مواصلاتی استان و دیگر محورهای مواصلاتی کشور در فصل تابستان علاوه بر دوربینهای نظارت تصویری از 17 راهیار استان نیز استفاده میکند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن رحمانی بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: اجرای طرح راهیاران از نیمه دوم سال 87 در بعضی از استانهای کشور به شکل آزمایشی شروع و از نوروز سال 88 در سراسر کشور به اجرا در آمده است و این طرح تاکنون نتایج بسیار مطلوبی در پی داشته است.
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