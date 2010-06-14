مدیریت ترافیک محورهای مواصلاتی قم با دوربینهای نظارت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن رحمانی بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: اجرای طرح راهیاران از نیمه دوم سال 87 در بعضی از استان⁯های کشور به شکل آزمایشی شروع و از نوروز سال 88 در سراسر کشور به اجرا در آمده است و این طرح تاکنون نتایج بسیار مطلوبی در پی داشته است.



وی با تشریح جزئیات اجرای این طرح افزود: در این طرح مرکز مدیریت راه⁯های سازمان راهداری با کمک گرفتن از تمامی ظرفیت خود از جمله دوربین⁯های نظارت تصویری و رانندگان حرفه⁯ای شاغل در بخش حمل و نقل کالا و مسافر بر محورهای مواصلاتی کشور نظارت می⁯کند، به شکلی که این رانندگان هر گونه اتفاق یا حادثه⁯ای را سریعا به مرکز مدیریت راه⁯ها کشور گزارش می⁯کنند.



رحمانی با اشاره به اینکه 420 راننده در سراسر کشور با مرکز مدیریت راه⁯های سازمان راهداری در قالب طرح راهیاران همکاری دارند اضافه کرد: از این تعداد 195 نفر راننده در بخش مسافر و 225 نفر راننده در بخش کالا فعالیت می⁯کنند.



وی با بیان اینکه راهیاران سفیران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده⁯ای در جاده⁯های کشور هستند گفت: با افزایش دوربین⁯های نظارت تصویری و در سایه تلاش راهیاران استان در تابستان امسال در مدیریت ترافیک محورهای استان موفق⁯تر عمل کنیم.



مدیرکل حمل و نقل و پایانه⁯های قم با اشاره به کارایی مناسب دوربین⁯های نظارت تصویری نصب شده در چهار محور پرتردد استان اظهار داشت: کارایی دوربین⁯های نصب شده بیش از پیش در مراسم و مناسبت⁯های ملی و مذهبی خودنمایی می⁯کنند که نمونه بارز آن در بیست و یکمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) بود که این اداره کل توانست با کمک این دروبین⁯ها مدیریت ترافیک محورهای استان را به خوبی انجام دهد.