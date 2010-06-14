شورای عالی تئاتر در قم تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عباس جهانگیریان ظهر دوشنبه در نشست تخصصی و پژوهشی «ظرفیتهای بالقوه رشد و گسترش تئاتر در قم» که در حوزه هنری قم برگزار شد با بیان این مطلب به ذکر مثالی پرداخت و گفت: به عنوان مثال آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که داری ظرفیت بسیار بالایی هستند ولی متاسفانه از آن بهره کافی برده نمی⁯شود.



وی بر لزوم تشکیل شورای عالی تئاتر با حضور ادارات و ارگانهای فرهنگی و هنری استان قم تاکید کرد و گفت: این حرکت در تقویت و استفاده بیشتر از امکانات موجود بسیار موثر است و برای دست یافتن به بهره⁯وری بیشتر از این ظرفیت، افزایش تعاملات و همگرایی هنرمندان و مسئولان تئاتر در اولویت قرار دارند.



این نویسنده و محقق قمی به ظرفیت تئاتر در تربیت، رشد و ارتقای علم و فرهنگ در میان انسانها اشاره کرد و با مرور تاریخ تئاتر در قم این استان را دارای ظرفیت بالقوه بالایی دانست که ثمره آن با حضور هنرمندان قمی در جشنواره⁯های داخلی و خارجی مشهود است.



جهانگیریان با مرور تاریخ و دلایل نامیده شدن قم به این نام به ریشه⁯یابی شرایط فرهنگی قم پرداخت و این شهر را دربرگیرنده تاریخی سراسر فراز و نشیب دانست که مردمانش در تمام تاریخ مورد هجوم قرار گرفته و به همین دلیل برای زندگی با شرافت، مجبور به مبارزه بوده⁯اند.



وی چند نمونه از اتفاقات قبل و بعد از اسلام در قم و همچنین شخصیتهای بزرگی که در این شهر زندگی کرده و یا به نوعی با آن در ارتباط بوده⁯اند را متذکر شد و از آنها به عنوان ظرفیتی مناسب برای خلق آثار ادبی و هنری در استان یاد کرد.



این نویسنده قم را منبع سرشار از اطلاعات معرفی کرد که می⁯تواند به خلق آثاری بینجامد که ضمن دارابودن ویژگیهای بومی به غنابخشی فرهنگ و هنر کشور کمک می⁯کند مانند ماجرای اشعریون و عزیمت آنها از بغداد، ماجرای دعبل خزائی و دیدن لباس متبرک در دست مردم قم، حضور خواجه نصیرالدین طوسی و داستانهای مرتبط با آن و همچنین ماجرای سید سربخش و... که همگی در نوع خود بی نظیر است.