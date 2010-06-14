شورای عالی تئاتر در قم تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عباس جهانگیریان ظهر دوشنبه در نشست تخصصی و پژوهشی «ظرفیتهای بالقوه رشد و گسترش تئاتر در قم» که در حوزه هنری قم برگزار شد با بیان این مطلب به ذکر مثالی پرداخت و گفت: به عنوان مثال آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که داری ظرفیت بسیار بالایی هستند ولی متاسفانه از آن بهره کافی برده نمیشود.
وی بر لزوم تشکیل شورای عالی تئاتر با حضور ادارات و ارگانهای فرهنگی و هنری استان قم تاکید کرد و گفت: این حرکت در تقویت و استفاده بیشتر از امکانات موجود بسیار موثر است و برای دست یافتن به بهرهوری بیشتر از این ظرفیت، افزایش تعاملات و همگرایی هنرمندان و مسئولان تئاتر در اولویت قرار دارند.
این نویسنده و محقق قمی به ظرفیت تئاتر در تربیت، رشد و ارتقای علم و فرهنگ در میان انسانها اشاره کرد و با مرور تاریخ تئاتر در قم این استان را دارای ظرفیت بالقوه بالایی دانست که ثمره آن با حضور هنرمندان قمی در جشنوارههای داخلی و خارجی مشهود است.
جهانگیریان با مرور تاریخ و دلایل نامیده شدن قم به این نام به ریشهیابی شرایط فرهنگی قم پرداخت و این شهر را دربرگیرنده تاریخی سراسر فراز و نشیب دانست که مردمانش در تمام تاریخ مورد هجوم قرار گرفته و به همین دلیل برای زندگی با شرافت، مجبور به مبارزه بودهاند.
وی چند نمونه از اتفاقات قبل و بعد از اسلام در قم و همچنین شخصیتهای بزرگی که در این شهر زندگی کرده و یا به نوعی با آن در ارتباط بودهاند را متذکر شد و از آنها به عنوان ظرفیتی مناسب برای خلق آثار ادبی و هنری در استان یاد کرد.
این نویسنده قم را منبع سرشار از اطلاعات معرفی کرد که میتواند به خلق آثاری بینجامد که ضمن دارابودن ویژگیهای بومی به غنابخشی فرهنگ و هنر کشور کمک میکند مانند ماجرای اشعریون و عزیمت آنها از بغداد، ماجرای دعبل خزائی و دیدن لباس متبرک در دست مردم قم، حضور خواجه نصیرالدین طوسی و داستانهای مرتبط با آن و همچنین ماجرای سید سربخش و... که همگی در نوع خود بی نظیر است.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از نویسندگان حوزه هنر خواستار تشکیل شورای عالی تئاتر در قم شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، عباس جهانگیریان ظهر دوشنبه در نشست تخصصی و پژوهشی «ظرفیتهای بالقوه رشد و گسترش تئاتر در قم» که در حوزه هنری قم برگزار شد با بیان این مطلب به ذکر مثالی پرداخت و گفت: به عنوان مثال آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که داری ظرفیت بسیار بالایی هستند ولی متاسفانه از آن بهره کافی برده نمیشود.
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