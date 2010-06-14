به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مهدی کلانتری بعد از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه شبکه فعالان ازدواج آذربایجان شرقی تصریح کرد: ایجاد این مرکز از جمله کارهایی است که باید این شبکه آن را سامان دهد و تبریز هم که ید طولانی در کارهای خیر دارد، باید در این امر پیشگام شود و سایر استان‌ها نیز در این ارتباط می‌توانند از تجربیات این استان بهره ببرند.

وی تاکید کرد: خیران باید به امر ازدواج ورود کنند زیرا انجام برخی کارها برای ما امکان ندارد و آنها می‌توانند با وارد شدن بر امر ازدواج مشکل مسکن و اشتغال جوانان را رفع کنند.

دبیر شبکه فعالان ازدواج کشور یادآور شد: با توجه به تک شیفته شدن مدارس در کشور، دیگر نیازی به این نیست که خیران در کارهای مدرسه‌سازی وارد شوند و جای آن دارد که از این به بعد آنها به کارهای خیر دیگری مثل ازدواج روی آورند.

وی ادامه داد: برای این کار باید کارگروه تشکیل شود و ظرفیت‌های فرهنگی بومی متناسب با استان در آن مطرح و بررسی شود.

کلانتری با تأکید بر جایگاه خانواده در جامعه اظهار داشت: لازم است که برای تحکیم این بنیان بیش از پیش برنامه‌ریزی شود.

دبیر شبکه فعالان ازدواج کشور اظهار داشت: یکی از کارکردهای خانواده برای نسل جوان ایجاد حس امنیت و آرامش است.

وی افزود: در صورت عدم تأمین این نیاز در خانواده، گرایش به ناهنجاری‌های اجتماعی و آسیب‌های فرهنگی در جامعه پدید می‌آید.

دبیر شبکه فعالان ازدواج کشور در ادامه با تعریف استقلال هویتی، مالی و مکانی شبکه، حساس‌سازی و گفتمان‌سازی را از اهداف اصلی شبکه فعالان ازدواج برشمرد و گفت: شبکه فعالان ازدواج هر استان باید به صورت مستقل از دبیرخانه مرکزی فعالیت داشته باشد.

کلانتری همچنین بر اهمیت شبکه‌ای بودن فعالیت های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و افزود: هدف از ایجاد این شبکه‌ها تقویت پیوند گروه‌های مردمی در کشور است.

راه اندازی شبکه فعالان ازدواج در آذربایجان شرقی

رئیس سازمان ملی جوانان آذربایجان شرقی نیز در این مراسم با اعلام اینکه شبکه فعالان ازدواج در استان راه‌اندازی شد، گفت: هدف از راه‌اندازی این شبکه آسان‌سازی ازدواج برای جوانان است.

حجت السلام حسن شعبانی اظهار داشت: در این شبکه سعی شده است چهار شاخص اصلی که عبارتند از ازدواج آگاهانه، ازدواج آسان، ازدواج به هنگام و ازدواج پایدار در استان نهادینه شود.

وی با بیان اینکه ازدواج یک کار عبادی است نه اداری، گفت: در اسلام امری شریف‌تر و محبوب‌تر از ازدواج وجود ندارد و خداوند نیز این اقدام را کاری با اجر بزرگ قلمداد می‌کند.

رئیس سازمان ملی جوانان استان آذربایجان شرقی ادامه داد: این ابتکار یعنی توجه به ازدواج جوانان در کشور از دولت نهم پایه‌ریزی شد و در چند استان کشور شبکه فعالان ازدواج راه‌اندازی شد که استان آذربایجان شرقی نیز جزو نخستین استان‌هایی است که این شبکه در آن راه‌اندازی می‌شود.

وی افزود: بحث ازدواج بحث لوکس و تشریفاتی نیست چرا که این امر کاری کاملا فرهنگی به حساب می‌آید و ما نیز وظیفه داریم در این امر به جوانان کمک کنیم.

شعبانی گفت: بنا به گفته پیامبر اکرم (ص)، ازدواج نصف دین را کامل می‌کند و هر کسی که به این گفته پیامبر عمل کند در واقع دینش را کامل کرده است.

وی همچنین اظهار داشت: اگر ما در بحث آسیب‌های اجنماعی و فرهنگی نگران هستیم و برای جبران آن دنبال راهکار می‌گردیم، باید امر ازدواج را جدی بگیریم.

رئیس سازمان ملی جوانان استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: با ازدواج است که آرامش روحی در کانون خانه و خانواده به وجود می‌آید و با به وجود آمدن این آرامش است که دچار مشکل نخواهیم شد.

وی ادامه داد: سازمان ملی جوانان به شبکه فعالان ازدواج به عنوان تشکیلات ازدواج نمی‌نگرد و قرار است در آینده ساختمان مستقلی برای این شبکه دایر شود تا موضوع ازدواج را در استان نهادینه کنیم.

شعبانی افزود: خدماتی که در این شبکه برای جوانان ارائه می‌شود، مباحثی نظیر آموزش دوره‌های قبل، بعد و حین ازدواج، مشاوره و کارهای پژوهشی در مورد ازدواج، مباحث آی‌تی، تولیدات رسانه‌ای و ... است ضمن اینکه خدماتی نیز به جوانان ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: سامانه الکترونیکی آموزش ازدواج جوانان ایرانی زیر نظر سازمان ملی جوانان کشور راه‌اندازی شده است و جوانان می‌توانند با مراجعه به این سامانه اطلاعات مربوط به آموزش مهارت‌های ازدواج را استخراج کنند.