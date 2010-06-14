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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۲۵

جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی/

پیروزی ژاپن برابر کامرون در پایان نیمه نخست

پیروزی ژاپن برابر کامرون در پایان نیمه نخست

نیمه نخست دیدار تیم‌های ملی فوتبال ژاپن و کامرون در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی با برتری نماینده آسیا به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی عصر امروز دوشنبه با برگزاری یک دیدار از گروه E این مسابقات پیگیری شد که در پایان نیمه اول تیم ملی ژاپن با نتیجه یک بر صفر برابر کامرون به برتری دست یافت.

 

در این مسابقه که با قضاوت "الگاریو بنکوئه‌رنسا" پرتغالی و در ورزشگاه فری استاته درحال برگزاری است، "کیزوکه هوندا" در دقیقه 39 گل برتری تیم ژاپن را به ثمر رساند.

حدود 40 هزار تماشاگر هم با حضور در ورزشگاه فری استاته دیدار تیم‌های ملی فوتبال ژاپن و کامرون را از نزدیک تماشا می‌‎کنند.

کد مطلب 1100940

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