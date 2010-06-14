پیروزی ژاپن برابر کامرون در پایان نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی عصر امروز دوشنبه با برگزاری یک دیدار از گروه E این مسابقات پیگیری شد که در پایان نیمه اول تیم ملی ژاپن با نتیجه یک بر صفر برابر کامرون به برتری دست یافت.

در این مسابقه که با قضاوت "الگاریو بنکوئه‌رنسا" پرتغالی و در ورزشگاه فری استاته درحال برگزاری است، "کیزوکه هوندا" در دقیقه 39 گل برتری تیم ژاپن را به ثمر رساند.

حدود 40 هزار تماشاگر هم با حضور در ورزشگاه فری استاته دیدار تیم‌های ملی فوتبال ژاپن و کامرون را از نزدیک تماشا می‌‎کنند.