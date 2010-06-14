به گزارش خبرنگار مهر در قم، رضا سیار بعد از ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی خود اظهار داشت: عمده فعالیت فعلی جهاد کشاورزی به دلیل مشکلات آب استان بر این حوزه متمرکز است و در این زمینه اقداماتی از قبیل احداث استخر‌های دو منظوره، تسطیح،لوله گذاری،حفاظت از نهرهای داخل شهر، تغییر الگوی زیر کشت و مدیریت زمان آبیاری برای استفاده بهینه از منابع آب انجام شده است.



سیار با بیان این که آغاز استفاده از آبیاری قطره‌ای در استان قم به دهه 70 بر می‌گردد تصریح کرد: در این دهه کشاورزان قمی با سرعتی بسیار عالی مزارع خود را به امکانات آبیاری بارانی مجهز کردند اما به دلیل فروکش کردن سطح آب و شور شدن آن پس از مدتی نشستن همین قطرات آب شور بر روی برگ درختان موجب برگ سوزی و نابودی آنها شد.



وی ادامه داد: به علت آنکه در یک مدت کوتاه شوری آب بسیار بالا رفت، 90 درصد امکانات آبیاری قطره‌ای از استفاده خارج شد و حتی خود وزارت نیز به ما گفت این روش برای استان قم مطلوب نیست.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: با این حال از لحاظ سطح زیر کشت پیشرفت خوبی داشته‌ایم و در بسیاری از محصولات از قبیل جو، گندم، ذرت، پنبه و... در کشور جزو ده استان برتر هستیم.



وی با اشاره به شرایط نامطلوب محیطی، آمار سطح زیر کشت را نشان دهنده فعالیت مناسب جهاد کشاورزی و عوامل آن دانست.



سالانه 600 هکتار به اراضی زیر کشت پسته افزوده می‌شود



رئیس سازمان جهاد کشاورزی، پروژه صنایع مکانیزه فرآوری پسته را از دیگر دست آوردهای این سازمان دانست و خاطر نشان کرد: از آنجا که سالانه 600 هکتار از اراضی استان به مزارع پسته تبدیل می‌شود و این محصول نیز به شدت آسیب‌پذیر است لازم بود کار‌خانه‌ای در استان برای فرآوری آن ایجاد شود.



همایش چالشهای آب استان موفق بود



سیار در خصوص همایش آب استان اظهار داشت: این همایش دقیقا بر اساس نیاز استان به بررسی مشکل آب و رسیدن به راه حلی معقول برای آن به راه افتاد و مقالات بسیار مطلوبی در آن ارائه شد که دقیقا به همین معضلات پرداخته بودند.



وی ابراز داشت: همین که معاون رئیس جمهور می‌گوید، آب قم باید از منطقه سیروان و ورامین تامین شود، یعنی ما به یکی از نتایج مطلوب خود که آگاه کردن مسئولان است رسیده‌ایم.