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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۲۶

97 درصد فعالیت اقتصادی خراسان رضوی در دست بخش خصوصی است

97 درصد فعالیت اقتصادی خراسان رضوی در دست بخش خصوصی است

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی گفت: 97 درصد فعالیت بخش اقتصادی این استان را بخشهای خصوصی انجام می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی مروج الشریعه عصر دوشنبه در همایش رونمایی از طرح منفعت سپهر در مشهد با بیان اینکه تمام مشکلات اقتصاد کشور معضلات گردش مالی و پولی نیست، اظهار داشت: توسعه خدمات بانکداری به صورت پیشرفته، استفاده از تمام ظرفیت های IT  در کشور و توسعه آفرینی از جمله مهمترین امور محوله بانک ها است.

معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی به طرح هدفمند سازی یارانه ها و اثرات آن در جامعه اشاره کرد و متذکر شد: با اجرای این طرح استان هایی چون خراسان رضوی باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرند.

وی ورود حاکمیت به کمک اضطراری به بانکها را از جمله امور عادی در دنیا دانست و ابراز داشت: این کمک منحصر به بانک های دولتی نمی شود و بانک های خصوصی نیز از این فرصت بهره مند خواهند شد.
کد مطلب 1100943

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