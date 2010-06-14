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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۲۹

اکبری خبر داد:

افزایش 13.8 درصدی طلاق در کشور

افزایش 13.8 درصدی طلاق در کشور

تبریز - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگی امور مجلس و استانهای سازمان ملی جوانان گفت: آمار سال گذشته در سراسر کشور از افزایش 13.8 درصدی طلاق در بین خانواده ها خبر می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدصادق اکبری بعد از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح شبکه فعالان ازدواج در آذربایجان شرقی اظهار داشت: در سال 87 میزان طلاق در کشور 110 هزار و 510 مورد بود که این رقم در سال 88 به  125 هزار و 747 مورد رسیده است.

وی با بیان اینکه در سال 87 حدود 880 هزار و در سال 88 نیز 890 هزار ازدواج در کشور ثبت شده است، یادآور شد: با این حساب از هر چهار مورد ازدواج در کشور یک مورد به طلاق منجر می‌شود.

معاون هماهنگی امور مجلس و استان‌های سازمان ملی جوانان ادامه داد: ازدواج یک امر فرهنگی است که باید از درون خانواده‌ها شکل گیرد اما دولت نیز می‌تواند زیرساخت‌های این کار را فراهم کند.

وی گفت: به همین خاطر است که دولت نهم و دهم در پی ایجاد مراکزی برای آسان‌سازی ازدواج است و شبکه فعالان ازدواج نیز به این خاطر در استان‌ها راه‌اندازی می‌شود.

اکبری ادامه داد: ما باید از تمام امکانات دولتی استفاده کنیم تا جوانان را به سر و سامان برسانیم و در این خصوص باید دست در دست هم دهیم و دولت را یاری رسانیم.

وی گفت: هدف از راه‌اندازی این شبکه دو چیز است اول اینکه می‌خواهیم مراکزی داشته باشید که به صورت متمرکز به امر ازدواج جوانان بپردازد و دیگر اینکه بتوانیم ظرفیت‌های مردمی را در این خصوص وارد میدان کنیم تا با استفاده از این فرصت فراهم شده گامی موثر در سر و سامان دادن زندگی جوانان برداریم.

اکبری با تشریح وضعیت ازدواج و طلاق در آذربایجان شرقی گفت:  در این استان نیز در سال 87 رقمی بالغ بر 48 هزار و 673 مورد ازدواج صورت گزفته که این تعداد در سال 88 با 2.6 درصد کاهش به 47 هزار و 401 نفر رسیده است.

معاون هماهنگی امور مجلس و استانهای سازمان ملی جوانان همچنین گفت: در این استان در سال 87 بالغ بر پنج هزار و 46 فقره طلاق صورت گرفته است که در سال 88 با 18 درصد افزایش به پنج هزار و 957 فقره طلاق افزیش یافته است.

معاون هماهنگی امور مجلس و استان‌های سازمان ملی جوانان گفت: نسبت طلاق به ازدواج در کشور 14.1 و در استان آذربایجان شرقی 12.5 است.

اکبری خاطرنشان کرد: رتبه استان آذربایجان شرقی در امر ازدواج در کشور 12 است و در امر طلاق در جایگاه ششم کشوری قرار دارد.

وی افزود: ازدواج در شهرهای استان رشد قابل توجهی ندارد به طوریکه 84.7 درصد طلاق‌ها در شهرها و 15.3 درصد نیز در روستاهای این استان صورت می‌گیرد.

کد مطلب 1100945

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