افزایش 13.8 درصدی طلاق در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدصادق اکبری بعد از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح شبکه فعالان ازدواج در آذربایجان شرقی اظهار داشت: در سال 87 میزان طلاق در کشور 110 هزار و 510 مورد بود که این رقم در سال 88 به 125 هزار و 747 مورد رسیده است.

وی با بیان اینکه در سال 87 حدود 880 هزار و در سال 88 نیز 890 هزار ازدواج در کشور ثبت شده است، یادآور شد: با این حساب از هر چهار مورد ازدواج در کشور یک مورد به طلاق منجر می‌شود.

معاون هماهنگی امور مجلس و استان‌های سازمان ملی جوانان ادامه داد: ازدواج یک امر فرهنگی است که باید از درون خانواده‌ها شکل گیرد اما دولت نیز می‌تواند زیرساخت‌های این کار را فراهم کند.

وی گفت: به همین خاطر است که دولت نهم و دهم در پی ایجاد مراکزی برای آسان‌سازی ازدواج است و شبکه فعالان ازدواج نیز به این خاطر در استان‌ها راه‌اندازی می‌شود.

اکبری ادامه داد: ما باید از تمام امکانات دولتی استفاده کنیم تا جوانان را به سر و سامان برسانیم و در این خصوص باید دست در دست هم دهیم و دولت را یاری رسانیم.

وی گفت: هدف از راه‌اندازی این شبکه دو چیز است اول اینکه می‌خواهیم مراکزی داشته باشید که به صورت متمرکز به امر ازدواج جوانان بپردازد و دیگر اینکه بتوانیم ظرفیت‌های مردمی را در این خصوص وارد میدان کنیم تا با استفاده از این فرصت فراهم شده گامی موثر در سر و سامان دادن زندگی جوانان برداریم.

اکبری با تشریح وضعیت ازدواج و طلاق در آذربایجان شرقی گفت: در این استان نیز در سال 87 رقمی بالغ بر 48 هزار و 673 مورد ازدواج صورت گزفته که این تعداد در سال 88 با 2.6 درصد کاهش به 47 هزار و 401 نفر رسیده است.

معاون هماهنگی امور مجلس و استانهای سازمان ملی جوانان همچنین گفت: در این استان در سال 87 بالغ بر پنج هزار و 46 فقره طلاق صورت گرفته است که در سال 88 با 18 درصد افزایش به پنج هزار و 957 فقره طلاق افزیش یافته است.

معاون هماهنگی امور مجلس و استان‌های سازمان ملی جوانان گفت: نسبت طلاق به ازدواج در کشور 14.1 و در استان آذربایجان شرقی 12.5 است.

اکبری خاطرنشان کرد: رتبه استان آذربایجان شرقی در امر ازدواج در کشور 12 است و در امر طلاق در جایگاه ششم کشوری قرار دارد.

وی افزود: ازدواج در شهرهای استان رشد قابل توجهی ندارد به طوریکه 84.7 درصد طلاق‌ها در شهرها و 15.3 درصد نیز در روستاهای این استان صورت می‌گیرد.