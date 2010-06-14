به گزاش خبرنگار مهر، علی فتح الله زاده که روز چهارشنبه هفته گذشته از سوی علی سعیدلو به عنوان سرپرست باشگاه استقلال منصوب شد، پس از سفر یک هفته ای که به باکو داشت امروز وارد تهران شد و عصر نیز در میان اسقبال تعدادی از هواداران آبی دوست، باشگاه را تحویل گرفت.

پرویز مظلومی سرمربی استقلال نیز در این مراسم حضور داشت و بهتاش فریبا را به عنوان مربی جدید آبی پوشان به کادر فنی این تیم اضافه کرد. علی نظری جویباری و علی امیری نیز علی فتح الله زاده را هنگام ورود به باشگاه همراهی می کردند.

علی فتح الله زاده در شرایطی باشگاه استقلال را به همراه یاران نزدیکش تحویل گرفت که چند بازیکن سرشناس و تاثیرگذار این تیم به تیم های دیگر رفته اند.

فتح الله زاده در جمع هوادارانی که برای استقبال از وی مقابل باشگاه تجمع کرده بودند وعده داد با تلاشی مضاعف عقب ماندگی ها را جبران کند و تیم خوب و قدرتمندی را برای لیگ دهم آماده کند.

سرپرست جدید باشگاه استقلال که پس از دو سال به این باشگاه بازگشته، جانشین امیررضا واعظ آشتیانی شد که توانسته بود استقلال را قهرمان لیگ هشتم کند.