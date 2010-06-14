توجه به مسائل جوانان نباید در حد شعار باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، آیت الله ناصر مکارم شیرازی بعدازظهر دوشنبه در دیدار مهرداد بذرپاش رئیس سازمان ملی جوانان، مسکن، ازدواج و کار را از جمله مسائل مربوط به جوانان دانست و اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که برطرف کردن مسائل مربوط به جوانان فقط در حد شعار خلاصه نشود و به صورت عملی برطرف شود.

وی اضافه کرد: ازدواج معضل نیست بلکه امری طبیعی است که باید به صورت درست عوامل و مشکلاتی که باعث ایجاد معضل می شود بررسی و ریشه یابی شود.

وی افزایش سن ازدواج ، بالا رفتن سطح توقعات و تشریفات و تبلیغات رسانه های غربی را از مهمترین عواملی دانست که باعث ایجاد مشکل در امر ازدواج می شود و در این زمینه گفت: مفاسد اجتماعی برای سیاستمداران جهان خوار به عنوان خوراک تبلیغاتی مطرح است.

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به فعالیتهای مثمر ثمر جوانان در نظام جمهوری اسلامی اظهار داشت: کارهای مهمی در دفاع از نظام به وسیله جوانان صورت گرفته است و باید همه دست به دست هم دهند و نقش جوانان را پررنگتر نشان دهند.

وی افزود: هر چه سن ازدواج بیشتر می شود تزلزل خانواده ها نیز بیشتر می شود و باید در این زمینه تلاش هایی صورت گیرد تا سن ازدواج و تشریفات کاهش یابد و به تبع آن جامعه دچار مشکلات نشود.

این مرجع تقلید با بیان اینکه دولت باید در این خصوص بیشتر هزینه کند و به حل مشکلات جوانان بپردازد تصریح کرد: برخی زرق و برق ها در ازدوج به عنوان ارزش مطرح می شود که باید این ارزشها را برعکس جلوه دهیم.

وی صداقت، امانت داری و گذشت را از عوامل موثر در موفقیت زوج های جوان برشمرد و یادآور شد: عوامل بازدارنده ازدواج باید ریشه یابی و بررسی شود زیرا برای هر دردی درمانی وجود دارد و باید زندگی علما و بزرگان را برای جوانان الگوسازی کنیم.

آیت الله مکارم شیرازی فرهنگ و آموزه های اسلامی را دارای پیام های غنی برشمرد و گفت: فرهنگ اسلام بسیار قوی است و می تواند مسائل و مشکلات مربوط به جوانان را حل کند.

در این دیدار مهرداد بذرپاش رئیس سازمان ملی جوانان گزارشی از فعالیت های انجام شده در این سازمان را ارائه کرد.