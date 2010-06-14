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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۴۸

آیت الله مکارم شیرازی:

توجه به مسائل جوانان نباید در حد شعار باشد

توجه به مسائل جوانان نباید در حد شعار باشد

قم - خبرگزاری مهر: آیت الله مکارم شیرازی گفت: برطرف کردن مسائل و مشکلات مربوط به جوانان نباید به صورت شعاری باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، آیت الله ناصر مکارم شیرازی بعدازظهر دوشنبه در دیدار مهرداد بذرپاش رئیس سازمان ملی جوانان، مسکن، ازدواج و کار را از جمله مسائل مربوط به جوانان دانست و اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که برطرف کردن مسائل مربوط به جوانان فقط در حد شعار خلاصه نشود و به صورت عملی برطرف شود.

وی اضافه کرد: ازدواج معضل نیست بلکه امری طبیعی است که باید به صورت درست عوامل و مشکلاتی که باعث ایجاد معضل می شود بررسی و ریشه یابی شود.

وی افزایش سن ازدواج ، بالا رفتن سطح توقعات و تشریفات و تبلیغات رسانه های غربی را از مهمترین عواملی دانست که باعث ایجاد مشکل در امر ازدواج می شود و در این زمینه گفت: مفاسد اجتماعی برای سیاستمداران جهان خوار به عنوان خوراک تبلیغاتی مطرح است.

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به فعالیتهای مثمر ثمر جوانان در نظام جمهوری اسلامی اظهار داشت: کارهای مهمی در دفاع از نظام به وسیله جوانان صورت گرفته است و باید همه دست به دست هم دهند و نقش جوانان را پررنگتر نشان دهند.

وی افزود: هر چه سن ازدواج بیشتر می شود تزلزل خانواده ها نیز بیشتر می شود و باید در این زمینه تلاش هایی صورت گیرد تا سن ازدواج و تشریفات کاهش یابد و به تبع آن جامعه دچار مشکلات نشود.

این مرجع تقلید با بیان اینکه دولت باید در این خصوص بیشتر هزینه کند و به حل مشکلات جوانان بپردازد تصریح کرد: برخی زرق و برق ها در ازدوج به عنوان ارزش مطرح می شود که باید این ارزشها را برعکس جلوه دهیم.

وی صداقت، امانت داری و گذشت را از عوامل موثر در موفقیت زوج های جوان برشمرد و یادآور شد: عوامل بازدارنده ازدواج باید ریشه یابی و بررسی شود زیرا برای هر دردی درمانی وجود دارد و باید زندگی علما و بزرگان را برای جوانان الگوسازی کنیم.

آیت الله مکارم شیرازی فرهنگ و آموزه های اسلامی را دارای پیام های غنی برشمرد و گفت: فرهنگ اسلام بسیار قوی است و می تواند مسائل و مشکلات مربوط به جوانان را حل کند.

در این دیدار مهرداد بذرپاش رئیس سازمان ملی جوانان گزارشی از فعالیت های انجام شده در این سازمان را ارائه کرد.

کد مطلب 1100949

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