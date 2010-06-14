به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور عصر دوشنبه در مراسم تجلیل از اهداکنندگان مستمر خون سالم که در شبستان حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد طی سخنانی خون را ماده حیاتی و نجات بخش زندگی انسان‌ها دانست و تصریح کرد: برغم تمامی پیشرفت‌های بشری هنوز نوع مصنوعی این ماده حیاتی ساخته نشده است.



موسی‌پور، نیاز بشر به خون و فرآورده‌های خونی را روزافزون و همیشگی عنوان کرد و اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که از هر سه نفر یک نفر در طول زندگی حتماً به خون و مشتقات آن نیاز پیدا خواهد کرد.



استاندار قم نیاز به خون در کشور را مبرم توصیف کرد و افزود: خون اهدایی در بسیاری از بیماران و افراد مورد نیاز بوده به طوری که فقط بیش از 30 درصد این فراورده صرف بیماران تالاسمی می شود.



حجت الاسلام موسی‌پور روند اهداء خون در کشو ر را رو به رشد عنوان و گفت: فرهنگ اهدا خون در کشور فراگیر شده و بر اساس شاخصهای اهدا، در ردیف سه کشور برتر آسیا قرار داریم.



وی افزود: در حالیکه بر اساس شاخص اهدا در دنیا به طور میانگین از هر هزار نفر 20 نفر اهداکننده وجود دارد، این آمار در ایران 25 به هزار است که ناشی از فرهنگ غنی اسلام و پایبندی افراد به اعتقادات دینی است‌.



استاندار قم تصریح کرد: این آمار فرهنگ بالای نوع دوستی و حس همدردی با همنوعان در فرهنگ و اعتقادات این کشور را نشان می‌دهد.



موسی‌پور اهداء خون را امری ارزشمند و معنوی دانست و افزود: این اقدام ارزشمند علاوه بر فواید جسمی که نشاط و شادابی جسم را تأمین می کند، از نظر روحی و معنوی دارای اثرات و برکات زیادی بوده و می‌تواند مروج فرهنگ و روحیه ایثار، فداکاری و سرشت‌های پاک در جامعه باشد.