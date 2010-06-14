به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الله‌زاده که عصر امروز دوشنبه با حضور در باشگاه استقلال نخستین روز حضورش در این باشگاه را سپری کرد در جمع خبرنگاران ضمن اعلام این مطلب افزود: تمام تلاش ما این است که بتوانیم در فرصت باقی مانده بهترین بازیکنان را برای فصل آینده جذب کنیم.

سرپرست باشگاه استقلال ادامه داد: چند روزی که بنده خارج از کشور بودم دوستانم همچون علی نظری جویباری، علی امیری و سایرین تلاش کردند با بازیکنان مورد نظر وارد مذاکره شوند و زمینه جذب آنها را فراهم کنند.

فتح الله زاده ادامه داد: استقلال متعلق به میلیون ها هوادار است و در همین راستا تلاش می کنیم ساختار تیمی آن را حتما حفظ کنیم و نقاط ضعف تیم را نیز برای فصل آینده ترمیم کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه زمان را از دست داده ایم و کار بسیار سخت است. حداکثر 35 روز فرصت بدنسازی داریم و باید تا زمان آغاز لیگ خودمان را به شرایط مسابقه برسانیم.





علی فتح الله زاده در نخستین روز بازگشتش به استقلال

سرپرست باشگاه استقلال ادامه داد: هواداران مطمئن باشند با تلاش شبانه روزی خود و همکارانم استقلال را جمع و جور می کنیم و تیمی پرقدرت و مدعی را روانه مسابقات می کنیم.

وی تصریح کرد: قطعاً به دنبال جذب بازیکنانی هستیم که در لیست سرمربی حضور دارند. ابتداً برای جذب بازیکنان مطرح برنامه ریزی کرده ایم.

علی فتح الله زاده افزود: من به عشق استقلال آمدم امسال هم همانند دو سال گذشته تیمی قوی می بندیم. قول قهرمانی نمی دهیم اما هواداران مرا خوب می شناسند. به دنبال جذب و بازگرداندن بازیکنانی هستیم که از تیم جدا شده اند و با سایر تیم ها قرارداد داخلی بستند.

سرپرست باشگاه استقلال در مورد جدایی بازیکنانی نظیر کاظمی، اکبرپور و جانوآریو گفت: هدایتی و سایر مدیران حرمت مرا حفظ می کنند و به دنبال گرفتن غرامت از باشگاه استقلال نخواهند بود. در مورد جانوآریو با ساکت جلسه می گذاریم و امیدوار هستیم بتوانیم در صورت امکان او را به سایر نفرات تیم اضافه کنیم.