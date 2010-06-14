هشدار درباره وضعیت بحرانی قرقیزستان/ احتمال کشته شدن 700 نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، نهادهای بین المللی و اتحادیه اروپا درباره ادامه درگیریهای خونین در شهرهای جنوبی قرقیزستان هشدار دادند.

بر این اساس، ناظران سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSZE) وضعیت این بخش از قرقیزستان را بسیار بحرانی ارزیابی کرده و از بروز فاجعه ای انسانی در صورت ادامه درگیریها خبر داده اند.

در همین حال "کاترین اشتون" رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست امروز وزیران امور خارجه این اتحادیه در لوکزامبورگ ضمن خطرناک خواندن اوضاع قرقیزستان خواستار بازگرداندن آرامش به این کشور شد.

این در حالی است که درخواست کمک دولت بیشکک از روسیه برای پایان دادن به خشونتها با پاسخ منفی مسکو روبرو شده است. با این حال "رزا اتانبایف" رئیس دولت موقت قرقیزستان بار دیگر با ارسال درخواست کتبی و طی تماسی تلفنی از "دیمیتری مدودف" خواسته است برای پایان دادن به خشونتها در بحران مذکور مداخله کند.

طبق آمار اعلام شده از سوی اقلیت ازبک شمار کشته شدگان در درگیریهای شهرهای جلال آباد و اوش به 700 نفر رسیده است. با این حال این آمار از سوی منابع دولتی قرقیزستان تایید نشده است. منابع ازبک روز گذشته نیز شمار کشته شدگان این درگیریها را 520 نفر اعلام کرده بودند.

به گفته یک مقام محلی در جلال آباد، اجساد قربانیان به مسجد بزرگ این شهر انتقال یافته است. همچنین صلیب سرخ جهانی هشدار داد که بسیاری از این اجساد بدون تعیین هویت به خاک سپرده می شوند.