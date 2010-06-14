اسرائیل برای سرپوش گذاشتن بر جنایت حمله به کاروان آزادی تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، فوزی برهوم سخنگوی حماس اظهار داشت: رژیم صهیونیستی با مخالفت با تشکیل کمیته بین المللی تحقیق در واقعه کشتار کاروان آزادی در حقیقت خود را محکوم کرد و نشان داد درصدد فرار آشکار و مستقیم از فشارهای بین المللی است.

وی تاکید کرد: تشکیل کمیته تحقیق توسط اسرائیل با هدف سرپوش گذاشتن بر این جنایت که رژیم اشغالگر را رسوا کرد صورت می گیرد.



برهوم حمایت جنبش حماس از تلاشهای رسمی بین المللی و موسسات حقوقی در تشکیل کمیته تحقیق بین المللی درباره جنایت صورت گرفته توسط رژیم صهیونیستی در حمله به کاروان آزادی را مورد تاکید قرار داد.



سخنگوی حماس خاطرنشان کرد : هیچ طرفی کمیته تحقیق تشکیل شده توسط رژیم صهیونیستی را تایید نخواهد کرد.



کابینه رژیم صهیونیستی امروز در اقدامی نمایشی و با هدف فرار از فشارهای فزاینده افکار عمومی جهان در پی حمله وحشیانه به کاروان آزادی، امروز دوشنبه، ایجاد کمیته ای برای تحقیق درباره این جنایت را تصویب کرد.