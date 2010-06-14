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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۲۱:۱۲

حماس :

اسرائیل برای سرپوش گذاشتن بر جنایت حمله به کاروان آزادی تلاش می کند

اسرائیل برای سرپوش گذاشتن بر جنایت حمله به کاروان آزادی تلاش می کند

حنبش مقاومت اسلامی فلسطین تصمیم رژیم صهیونیستی برای تشکیل کمیته تحقیق نمایشی درباره حمله خونین به کاروان آزادی را فرار از فشارهای بین المللی که خواستار تشکیل کمیته بین المللی است و سرپوش گذاشتن بر این جنایت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، فوزی برهوم سخنگوی حماس اظهار داشت: رژیم صهیونیستی با مخالفت با تشکیل کمیته بین المللی تحقیق در واقعه کشتار کاروان آزادی در حقیقت خود را محکوم کرد و نشان داد درصدد فرار آشکار و مستقیم از فشارهای بین المللی است.

وی تاکید کرد: تشکیل کمیته تحقیق توسط اسرائیل با هدف سرپوش گذاشتن بر این جنایت که رژیم اشغالگر را رسوا کرد صورت می گیرد.

برهوم حمایت جنبش حماس از تلاشهای رسمی بین المللی و موسسات حقوقی در تشکیل کمیته تحقیق بین المللی درباره جنایت صورت گرفته توسط رژیم صهیونیستی در حمله به کاروان آزادی را مورد تاکید قرار داد.

سخنگوی حماس خاطرنشان کرد : هیچ طرفی کمیته تحقیق تشکیل شده توسط رژیم صهیونیستی را تایید نخواهد کرد.
 
کابینه رژیم صهیونیستی امروز در اقدامی نمایشی و با هدف فرار از فشارهای فزاینده افکار عمومی جهان در پی حمله وحشیانه به کاروان آزادی، امروز دوشنبه، ایجاد کمیته ای برای تحقیق درباره این جنایت را تصویب کرد.
کد مطلب 1100956

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