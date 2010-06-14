  1. استانها
  2. گیلان
۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۵۷

در گیلان؛

بزرگترین مجتمع صنعتی جوجه کشی و پرورش بوقلمون خاورمیانه بهره برداری شد

بزرگترین مجتمع صنعتی جوجه کشی و پرورش بوقلمون خاورمیانه بهره برداری شد

رشت - خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته جهاد کشاورزی بزرگترین مجتمع صنعتی جوجه کشی و پرورش بوقلمون خاورمیانه در چالشم سیاهکل به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، برای ساخت این مجتمع تولیدی صنعتی که در زمینی به وسعت 15 هکتار و با زیربنای 10 هزار متر مربع ساخته شده تا کنون 80 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات بخش خصوصی و تسهیلات بانکی هزینه شده است.

این واحد صنعتی پرورش بوقلمون به عنوان اولین کارخانه جوجه کشی بوقلمون کشور ظرفیت جوجه کشی 50 هزار قطعه در هر ماه و پرورش بوقلمون گوشتی با ظرفیت تولید 14 هزار و 500 قطعه در هر دوره را دارد.

در حال حاضر با راه اندازی فاز اول این واحد صنعتی افزون بر 30 نفر در این مجتمع مشغول به کار شده و با تکمیل آن برای بیش از 100 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد می شود.

کد مطلب 1100957

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها